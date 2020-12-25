لايف ستايل

شارك النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، بصورتين عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وأظهرت الصور النجم العالمي، بصحبة زوجته «ماجي» وابنتيه «مكة وكيان» وهم يحتفلون بأعياد رأس السنة الجديدة. وظهر صلاح وأسرته مرتدين البيجامات التي جاءت باللون الأحمر، مزينة بنقوشات الكريسماس، مع شجرة الميلاد الضخمة. وتفاعل المتابعون مع صور صلاح وأسرته، متمنين لهم حياة سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح وزوجته وبناته يحتفلون بالـ«كريسماس» بالبيجامات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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