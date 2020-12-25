الامارات | «دايسون» تطرح عرضاً جديداً للعناية بالشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن «دايسون» تطرح عرضاً جديداً للعناية بالشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 ديسمبر 2020

أعلنت «دايسون» عن إطلاق إصدار محدود باللون النحاسي والفضي لكلٍّ من مجفف الشعر Dyson SupersonicTM، ومصفف الشعر Dyson AirwrapTM، اللذين يُمثلان أكثر الأجهزة مبيعاً في مجال تكنولوجيا التجميل والعناية بالشعر. ويتميّز الهيكل الخارجي للجهازين، المتوافرين ضمن إصدار الهدايا الحصري، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات، بلمسات من اللون النحاسي، احتفاءً بالمكونات النحاسية المستخدمة في تصميم محرك «دايسون» الرقمي V9.

ورغم عرضه الذي لا يتجاوز 27 ملم، يُعتبر محرك V9 الرقمي من «دايسون» القلب النابض للجهازين، ويتميّز بقوته الكبيرة، بينما يُسهم موقعه في مقبض كلّ جهاز في تحويل مركز ثقلهما للأسفل، وتوفير توازن استثنائي للجهازين في اليد أثناء الاستخدام. ويدور الدافع الميكانيكي للمحرك ذي الـ13 شفرة بسرعة تصل إلى 110 آلاف لفة في الدقيقة ليُولّد قوة ضغط تبلغ 3.2 كيلوباسكال، تكفي لتوليد 13 لتراً من الهواء كُلّ ثانية. كما تقترن التكنولوجيا المبتكرة للمحرك بتكنولوجيا Air MultiplierTM، القادرة على توفير أداء متفوق وسريع لدى تجفيف الشعر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news