الامارات | ZOR.. أفضل الأطباق الأوزبكية

شكرا لقرائتكم خبر عن ZOR.. أفضل الأطباق الأوزبكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 ديسمبر 2020

تعتبر ZOR، أحدث وجهة لتناول الطعام يتم افتتاحها في The Pointe، نخلة جميرا.

وتم تصميم ZOR برؤية جريئة لعرض أفضل ما في الثقافة والمأكولات الأوزبكية الأصيلة في الشرق الأوسط. وهكذا، يقدم المفهوم للضيوف لمحة مباشرة عن الروح الحقيقية لأوزبكستان، من خلال رحلة طهي غامرة. ونظراً لكونها بوتقة تنصهر فيها النكهات والتوابل ولها تاريخ غني وفريد من نوعه، فإن تراث أوزبكستان تراث متأصل في العديد من التأثيرات من الدول المجاورة، ونتيجة لذلك فإن العديد من الوصفات الأوزبكية لها تاريخ منذ قرون ويتم إعدادها بطقوس مختلفة.

وتجمع القائمة المنسقة بعناية في ZOR بين الوصفات الأوزبكية القديمة، جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا الحديثة، وأفضل المكونات التي يتم الحصول عليها مباشرة من مقاطعات متعددة داخل أوزبكستان. وتشمل قائمة الطعام حساء اللحم البقري الأوزبكي التقليدي، المطبوخ مع مجموعة من الخضار، ويقدم مع الكريمة الحامضة، وقطع لحم الضأن. وطبق لحم الضأن المطهو جيداً والثوم والبصل المحترق المطبوخ جيداً مع أرز لازار. كما تقدم ZOR للضيوف مجموعة من أسياخ اللحم النضرة، التي يتم تقديمها مباشرة من المشواة بما في ذلك شاشليك، وكفتة وشرائح لحم الضأن المطبوخة.

يقع ZOR على طابقين واسعين مع شرفة خارجية، تطل على النوافير المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، وهو المكان المثالي لقضاء ليلة مريحة في الخارج، أو لمناسبة خاصة.

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