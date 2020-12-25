الامارات | #النصف ــــ الحلو.. 5 نصائح لمنزل نظيف ومعقم

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــــ الحلو.. 5 نصائح لمنزل نظيف ومعقم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 ديسمبر 2020

يحل علينا موسم الاحتفالات هذا العام، في ظل تحديات صحية يعيشها العالم اليوم. وفي حين يتوق الناس للاحتفال بهذا الموسم مع العائلة والأصحاب، لابد من اتباع تدابير وقائية، لضمان صحة وسلامة الجميع، وقضائهم أوقاتاً تملؤها السعادة والراحة والمودة. ويقدم «زوفلورا»، المطهر المفضل في المملكة المتحدة، والذي تم إطلاقه، أخيراً، في الإمارات، مجموعة من النصائح المهمة، التي تضمن لكم تجهيز منازلكم لاستقبال موسم الاحتفالات، وسط أجواءٍ نظيفة وآمنة تعبق برائحة زكيّة.

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