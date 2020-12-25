الامارات | موسم الأعياد في تيريزا

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شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الأعياد في تيريزا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 ديسمبر 2020
استمتع بفترات بعد الظهر على التراس في تيريزا (أبوظبي إيديشن)، بلحظات من الذوق الاحتفالي، بشاي بعد الظهيرة الفاخر والشهير بلمسة البحر الأبيض المتوسط، والذي يشمل كرواسون الميرانغ، وشوكولاتة البقان شووبروسكيوتو مع الخوخ المشوي، جاهز للتقديم برفقة شايك المفضل من الأفانشا، والمشروبات مجاناً.
كما كشف مطعم ألبا تراس عن الهدية الموسمية، كرة الشوكولاتة الحصرية، حيث تفنن صانعو الشوكولاتة الماهرون في «أبوظبي إيديشن» بتحضير كمية محدودة من كرات الشوكولاتة المليئة بالكوكيز أو الكمأة المصنوعة يدوياً، ويمكن كسرها بمطرقة مصغرة ومخصصة، مكتملة بالتغليف والعلامة المميزة، قابلة للتخصيص بشكل ملائم وجاهزة لتقدم كهدية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.