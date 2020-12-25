الامارات | إنريكو ماسياس يستعد للغناء في «أوبرا دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكو ماسياس يستعد للغناء في «أوبرا دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المغني الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، إنريكو ماسياس، معجبيه في مدينة دبي في حفل كبير بقاعة «أوبرا دبي» في 22 يناير 2021، بعد مضي أكثر من أربع سنوات على لقائهم الأخير في دبي عام 2016 ضمن حفلة مميزة بيعت جميع تذاكرها.

وتأتي حفلة إنريكو ماسياس الموسيقية ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وترعاها منظمة Alliance Francaise ومجموعة الفنادق الفرنسية Accor Group في كل من دبي وأبوظبي، كما تنظم الحفل شركة Arabian Entertainment House في دبي، المتخصصة في تنظيم الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية.

ويقدم ماسياس مع الأوركسترا مجموعة من الألحان والأغاني التي تتميز بمزيج فريد بين لغات مختلفة، وعناصر موسيقية متعددة، كفيلة بإحياء الفرح والسعادة في قلوب معجبيه.

وعبر ماسياس عن فرحه وحماسته للقاء معجبيه في دبي مجدداً عبر فيديو شاركه على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «زيارتي الأولى لدبي هي ذكرى عزيزة بالنسبة لي، لأنني أتذكّر كم أحبني الحضور وكم أحببتهم. أذكر أن المعجبين اللبنانيين قد جاؤوا من لبنان لحضور الحفل. لهذا أنا سعيد جداً بزيارتي لدبي مجدداً».

ويذكر أن إنريكو ماسياس سجَّل الكثير من الإنجازات خلال مسيرته الفنية ليصبح أيقونة في عالم الموسيقى الفرنسية والعالمية بتاريخ وأرشيف ضخم من الأغاني والألبومات الموسيقية منذ عام 1962. كذلك، حصل إنريكو على العديد من الجوائز والألقاب الموسيقية، منها لقب «مغني السلام» الذي منحه إيّاه الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كورت فالدهايم، عام 1980، ولقب «السفير المتجول للسلام والدفاع عن الأطفال» الذي مُنح لإنريكو عام 1997 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان.

ويشارك ماسياس حالياً في تمثيل المسلسل الكوميدي الفرنسي المكون من موسمين Family Business من إنتاج «نتفليكس».

«أتذكّر كم أحبّني الحضور وكم أحببتهم. أنا سعيد جداً بزيارتي لدبي مجدداً».

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