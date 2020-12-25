الامارات | «فيس بوك» تغلق صفحة طاهٍ أسترالي بتهمة التضليل

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تغلق صفحة طاهٍ أسترالي بتهمة التضليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت «فيس بوك» صفحة الطاهي الأسترالي بيت إيفانز، بعد اتهامه باستخدام الشبكة الاجتماعية للترويج لمعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقد بات هذا الطاهي معروفاً في بلاده إثر مشاركته في برنامج طبخ تلفزيوني، واستحال منذ بدء الجائحة أحد رموز الحركة الأسترالية المروجة لنظريات المؤامرة بشأن الفيروس. وكانت صفحته تضم مليون متابع.

غير أن «فيس بوك» أعلنت الخميس أنها لن تسمح «لأيٍّ كان بنشر معلومات مغلوطة بشأن (كوفيد-19) من شأنها الإضرار بالآخرين» أو ترويج أكاذيب بشأن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».

ولاتزال صفحة إيفانز موجودة على «إنستغرام»، وهي منصة تابعة لـ«فيس بوك»، ويتابعها 278 ألف شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news