بعدما قدمته أمه للمتحرشين.. تفاصيل اليوم الأول للطفل «مازن» مع والده

علاقات و مجتمع

أشهر عديدة من الرعب والخوف، عاشها أشرف والد الطفل "مازن" بعدما قررت زوجته، «هبة. ا» من محافظة بورسعيد، إشعال النار في قلبه، وتسليم طفلهما "مازن" إلى زوجها وصديقه للتحرش به في حفل اعتداء جنسي جماعي، بل وتصوير نجلها وإرسال اللقطات المصورة لطلقيها والد طفلها لكيده.

3 أشهر منذ سبتمبر الماضي، وحتى وقتنا هذا يبحث والد الطفل عن حقه، بعدما تقدم ببلاغ للقبض على طليقته وزوجها لما فعلوه بطفله، حتى وقعوا بقبضة القانون مؤخرًا.

وبالأمس، أمرت نيابة الطفل بمحكمة بورسعيد الابتدائية، بحبس الأم وزوجها وصديقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب ما بدر منهما، في حق الطفل، ووالده التي قامت برفع قضية خلع عليه بعدما فقد بصره.

تفاصيل اليوم الأول بين الطفل "مازن" ووالده

من جانبه، يقول والد الطفل، أن رجوع طفله لحضانته أشبه برجوع بصره: "مصدقتش إن ابني في حضني، اخيرًا رجعلي بعد سنين كنت بشوفه مرة في الأسبوع، وبعد ما أمه هربت بيه 3 شهور، وأنا مش عارف بيعمله فيه ايه".

وتابع الأب خلال حديثه لـ"هُن: "هو هيقعد معايا ومع مراتي وأخوه الأكبر منه، مراتي بتربيهم وبتاخد بالها منهم".

وعن تفاصيل اليوم الأول بينهما، أكد والد الطفل، أن "مازن" ظل خائفًا بسبب تركه لوالدته: "فضل يقولي ماما فين، وفهمته إنها مسافرة مش محبوسة عشان نفسيته".

مستطردًا: "عاش لحظات من الخوف والقلق، لكن أخوه نزل بيه وبدأ يلاعبه لحد ما بدأ يتكلم".

وعن حالته النفسية:"الحمد لله لجنة حماية الطفل بتتابعه لحد ما يكون أحسن بعد اللي حصله".

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