زوجة إدوارد: «وقعت في غرامه وهو بيغني»

علاقات و مجتمع

كشفت «فيفيان» زوجة الفنان إدوارد، عن تفاصيل قصة حبها له، موضحة أنها أعجبت به عندما رأته يغني في أحد الفنادق، وعندما عرفت قصته وكفاحه أعجبت بشخصيته، حيث كانت أسرته ميسورة، ووالده كان لديه «بيزنس»، ولكنه تعرض لجلطة، وظل في العناية المركزة لمدة سنة، فاضطر إلى تصفية أعماله، ويعمل للاعتماد على نفسه.

وقالت «فيفيان»، خلال لقاءها في برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: «أحلى حاجة فيه هو تحمل المسؤولية، وهذا أكثر ما جذبني له، وهو كان صديق لزوج أختي، وكان زوج أختي يقول لي: «أنتي هتتجوزي إدوارد، وزي ما أنا هتجوز أختك، أنتي هتتجوزي صاحبي، وروى لي تفاصيل قصته وصموده، وهو شخص طيب جدا، ولكنه قوي، ويستطيع تحمل أي ظرف، وكان يحب والدته وأخوته».

«وقعت في غرامه وهو بيغني»

وتابعت «فيفيان»: «هو كان خاطب، وأنا روحت خطوبته قبل ما أعرفه، ومرت السنين، وتعرفت عليه، ورأيته وهو يغني في الفندق، وحينها وقعت في غرامه وهو بيغني .. حتى دلوقتي لما قالي أرجع للغنا قولتله بلاش أحسن مصر كلها تقع في غرامه .. وأنا بحبه ومقدرش استغنى عنه لحظة».

إدوارد يستفز زوجته: عمري 51 عامًا

وكشف الفنان إدوارد عن سنه خلال اللقاء، وقال إنه يبلغ من العمر 51 عامًا، لترد زوجته مستنكرة: «إية دة»، فعلق قائلا: «هي مبتحبش أقول سني».

علم أبنائه حب الغناء

وكان أوضح إدوارد أنه يحب زوجته جدا، وأنه علم أبنائه حب الغناء القديم، وابنته ماريا صوتها ملائكي، مشيرا إلى أنه في فترة الحظر الخاصة بفيروس كورونا المستجد مكث معهم في المنزل فترة كبيرة، وكانت هذه الفترة من أفضل الفترات لأنه اقترب منهم كثيرا، وكانوا يغنون معا، مضيفا: «ماريا قعدة تغني ليل نهار في البيت وبنحاول نشوف الأوقات اللي هي نايمة علشان نعرف ننام، وهي حبيبة بابي.. وطلباتها كلها مجاتش».