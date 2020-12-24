كواليس جديدة من حلقة رانيا يوسف الجريئة: مفاتني شياكة وببوس من غير مشاعر (فيديو)

علاقات و مجتمع

«مش مؤخرتي بس اللي باينة ده كل الفنانات، ويمكن أنا مؤخرتي مميزة» هكذا صرحت الفنانة رانيا يوسف بشكل جرئ عندما تحدثت عن فستانها الأبيض بختام مهرجان القاهرة، وجاء ذلك التصريح خلال «برومو» دعائي، لحلقتها القادمة في برنامج «مع الفارس» حيث من المقرر أن تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في اليوم الأول من العام الجديد.

وفور نشر «البرومو» دخلت الفنانة في دائرة واسعة من الانتقادات اللاذعة، بسبب تصريحها الجريء.

مقطع فيديو جديد تحدثت فيه عن مفاتنها

وحصل «هن» على مقطع فيديو، من تصوير الحلقة المنتظرة، تحدثت خلالها الفنانة باستفاضة عن فستانها الأبيض الجريء في ختام مهرجان القاهرة، مؤكدة إنها من قامت باختياره بنفسها: «لاقيته لايق عليا وعلى شكلي وجسمي ولوني، وراضية عنه جدًا».

وعن سؤال المذيع لها: «كان موضح الأمور أوي» في إشارة منه لمفاتنها، لترد على الفور رانيا: «دي شياكة، واللي مش عاجبه مايبصش».

كواليس حلقة رانيا الجريئة.. اتجوزت نصاب

ومن جانبه كشف الإعلامي نزار الفارس، كواليس الحلقة المنتظرة، التي وصفها بالـ «نارية»، قائلًا: «تحدثنا في أمور كتيرة ومختلفة وجريئة».

وتابع خلال تصريحاته لـ«هن»: «رانيا كشفت لنا إنها اتجوزت رجل نصاب، فهمها إنه دكتور وكان بينصب، وقالت إنها اتعرضت للتحرش الفعلي من قبل»، أما عن المشاهد الجريئة التي تقدمها رانيا، قالت وفقًا لحديث الإعلامي: «البوس في إطار التمثيل ومن غير مشاعر».