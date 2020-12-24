احذر إهمال شرب الماء في فصل الشتاء.. يؤدي لعواقب وخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يهمل الكثيرون شرب الماء خاصة في فصل الشتاء، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى عدم الشعور بالعطش، ما يسبب لهم العديد من المخاطر الصحية للإنسان.

يوضح لنا الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أضرار نسيان شرب الماء في فصل الشتاء، وما الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تعوض ما يحتاجه جسم الإنسان من الماء:

- يؤثر إهمال شرب الماء على الوظائف الحيوية لجسم الإنسان.

- تراكم السموم داخل الجسم، لأن الماء هي المسؤولة عن التخلص من السموم والمواد الضارة.

- زيادة تكوين حصوات الكلي داخل جسم الإنسان.

- حدوث تشقق وجفاف البشرة، لأن الماء تساهم في ترطيب وحيوية البشرة.

- تسبب ضعف حركة مفاصل القدمين بشكل جيد.

- زيادة نسبة الأملاح في جسم الإنسان.

- نقص كمية الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميا.

ونصح استشاري التغذية بضرورة شرب كمية كافية من الماء (8 أكواب) يوميا، باعتبارها عادة يومية حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، وفي حالة الإهمال أو النسيان، يمكن تناول بعض المشروبات أو الأطعمة التي يمكنها تعويض ما يحتاجه الجسم من مقدار الماء يوميا، والشعور بالارتواء.

- المشروبات العشبية مثل: الشاي الأخضر والحلبة والنعناع.

- الفواكه التي تحمل الغنية بنسبة كبيرة من الماء كالبرتقال والكنتالوب والأناناس.

- الخضروات الغنية بنسبة كبيرة من الماء كالخيار والطماطم والخضروات الورقية.