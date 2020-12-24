حصاد 2020| 6 فئات هم المحظوظون في "عام كورونا".. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"مصائب قوم عن قوم فوائد".. انطبق هذا المثل الشعبي حرفيا على العديد من الفئات التي استفادت من تدابير وإجراءات فيروس كورونا، خلال عام 2020، وفي التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء المحظوظين.

1- مصانع الكمامات

نظرا لأن الكمامات أصبحت لا غنى عنها كحماية ضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أقبل العديد من المصريين على شرائها بكثافة، وبالتالي عاد ذلك بالنفع على مصنعيها واستفادوا من الوباء.

2- أصحاب محلات الخضروات والسوبر ماركت

فئة أخرى استغلت إجراءات فيروس كورونا أفضل استغلال، هم أصحاب محلات الخضروات والسوبر ماركت ففي فترة الحظر، عمد المصريون إلى تخزين أكبر قدر ممكن من الأغذية، وبالتالي زاد الطلب بقوة على شراء الخضروات من أصحاب المحال والسوبر ماركت.

3- مصانع الكحول

كل من عمل على تصنيع المطهر الكحولي أو بيعه، استفاد بلا شك، في عام 2020 بعدما بات المطهر إلزامي مع كل شخص للحماية من فيروس كورونا، مما تسبب في زيادة الطلب على شرائه.

4- شركات الأدوية

فئة أيضا كانت محظوظة في 2020، هي شركات الأدوية خاصة في ظل بيع أدوية البرد والإنفلونزا وأدوية أخرى حددها الأطباء كوسيلة تخفف من آثار الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي كان الإقبال شديدا على هذه الأدوية.

5- مراكز التحاليل

أيضا كانوا من المحظوظين في عام الوباء، نظرا لإقبال العديد من المصريين عليهم للاطمئنان على صحتهم وعمل مسحة طبية للتعرف على إصابتهم سواء بكورونا أم مجرد إنفلونزا عادية.

6- الصيدليات

إقبال شديد شهدته الصيدليات في مصر في عام 2020، لشراء الأدوية التي تقلل من آثار البرد والإنفلونزا وكذلك فيروس كورونا، بل إن البعض بادر بشراء كميات كبيرة منها تحسبا لإصابة أحد أفراد أسرته، ما جعل الصيدليات المستفيد الأكبر.