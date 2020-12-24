6 فوائد ومخاطر.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنسبة للكثيرين منا، تعد البطاطس جزءًا لا غنى عنه في وجباتنا الغذائية، وتشكل بعضًا من أكثر الأطعمة شهرة لدينا.

ومع البطاطس التي تتناولها كل أسبوع، هل سألت نفسك يوما ما عما تفعله بجسمك؟ في بعض الأحيان، قد تكون هي مجرد الطعام الذي تحتاجه للحصول على جرعة من العناصر الغذائية التي قد تفتقدها، ومع ذلك، في أوقات أخرى، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية الحالية. فيما يلي 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطس بانتظام، وفقا لموقع "eatthis".

عضلاتك ستصبح أكثر استرخاءً

نحن نعلم أن إلكتروليت البوتاسيوم، مثله مثل الإلكتروليتات الأخرى، ضروري لصحة عضلاتنا وتعافيها، إنه يرطب الألياف والأنسجة، مما يساعد عضلاتنا على الانقباض والاسترخاء.

بشرى سارة لعشاق البطاطس: تحتوي حبة بطاطس واحدة على 20٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.

قد يزداد خطر إصابتك بمرض السكري من النوع 2

يمكن أن تعرضك البطاطس للخطر إذا كنت معرضًا للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وجدت دراسة أجريت عام 2016 من قبل باحثين في جامعة هارفارد أن "الاستهلاك العالي للبطاطس الكلية (بما في ذلك البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة والبطاطس المقلية) ارتبط بشكل كبير بارتفاع مخاطر الإصابة بالمرض.

كان المشاركون في الدراسة الذين تناولوا ثلاث حصص في الأسبوع أكثر عرضة للخطر من أولئك الذين تناولوا أقل من حصة واحدة في الأسبوع في المتوسط، وأولئك الذين تناولوا سبع حصص أو أكثر كانوا الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول البطاطس المقلية كان مرتبطًا بمخاطر أعلى من تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة، إذن ماذا يجب أن تأكل بدلاً من ذلك؟ لاحظ مؤلفو الدراسة أن "استبدال البطاطس بالحبوب الكاملة كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر المرض.

ستقاوم أمراض العيون وسرطان الرئة

وفقًا لخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي جميع البطاطس على بعض مضادات الأكسدة المفيدة، وتلك التي تحتوي على لحم أحمر وأرجواني هي قوى مضادة للأكسدة، إنها تحتوي على الكاروتينات، والتي يمكن أن تحمي عينيك من أمراض العيون وتكافح سرطان الرئة في المجموعات المعرضة للخطر.

ستكون في خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم

لسوء حظ محبي البطاطس، وجدت الأبحاث التي تدرس آثار الخضروات الجذرية على الجسم أن "تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة والبطاطس المقلية كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في ثلاث مجموعات كبيرة من الرجال البالغين والنساء، لذا قم بفحص ضغط الدم إذا كان مرتفعًا، ابتعد عن البطاطس المقلية في الوقت الحالي.

ستحصل على الحديد الذي يحتاجه جسمك ليبقى مستيقظًا ونشطًا

قد تعلم بالفعل أنه من بين الآثار الضارة الأخرى، يمكن أن يتركك نقص الحديد في حالة خمول وضعف وصداع، لكن من المحتمل أنك لم تكن تعلم أن البطاطس هي في الواقع طريقة رائعة للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لمحاربة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وتوصلت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من علماء التغذية نُشرت في مجلة التغذية بجامعة أكسفورد، إلى أنه على الرغم من أن البطاطس قد لا تحتوي على قدر من الحديد مثل بعض الأطعمة الأخرى، إلا أنها رائعة في إعطاء أجسامنا الحديد بشكل يمكن أن تمتصه بالفعل، ووجدوا أن "الحديد الممتص من كلتا وجبتي اختبار البطاطس (وجبات تتكون من توليفات مختلفة من البطاطس) تغطي 33٪ من احتياجات الحديد الممتصة يوميًا للنساء في سن الإنجاب."

ستشعر بالشبع حتى وجبتك التالية

في دراسة الكيمياء الحيوية التي تهدف إلى "إنتاج مؤشر شبع معتمد من الأطعمة الشائعة" - مقياس مدعوم علميًا يعطي كل طعام درجة لمدى شبعه - احتلت البطاطس المرتبة الأعلى بين جميع الأطعمة التي تم قياسها، كانت البطاطس المسلوقة تشبع 323٪ من الخبز الأبيض، مما يجعلها أكثر إشباعًا من الأسماك ودقيق الشوفان والتفاح ولحم البقر والعدس، و 32 نوعًا من الأطعمة الأخرى التي تم قياسها.