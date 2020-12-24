مروان خوري يعلن زواجه من فتاة دون ديانة: يهمني الحب (فيديو)

علاقات و مجتمع

قرر الفنان اللبناني مروان خوري، صاحب الـ 52 عامًا، الحديث عن إعتزامه الإرتباط والزواج خلال الفترة المُقبلة.

وتحدث الفنان مروان خوري، أثناء حواره الأخير في برنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد، المذاع عبر فضائية LBCI، عن الخطوة المقبلة، دون الخوض في تفاصيل حول العروس المنتظرة، قائلًا: "حاجة خاصة مش هتكلم عنها".

وأشار "خوري" أن حبيبته بدون ديانة، قائلًا: "أنا شخص علماني اؤمن بالديانة المسيحية، لكني منفطح، ومؤمن أن الحب أسمى من المعاني، ولا يرتبط بدين أو عقيدة".

متابعا: "أنا يهمني الحب، ويهمني الإنسان، وهي من غير دين أو عقيدة، وهنتزوج مدني".

وكان الفنان مروان خوري قد طالته الشائعات خلال أزمة لبنان الأخيرة، حول رغبته في الرحيل وهجرة البلد، الأمر الذي نفاه الفنان، عبر "تويتر" من خلال تغريدة قائلًا: "‏لا صحة أبداً للأخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل ! نحن الناس العاديين أصحاب البيوت والأرض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون ... أمّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان".

ويعد مروان خوري هو مطرب، كاتب وملحن لبناني، عمل مع عديد من النجوم، على رأسهم، ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري.

وفي منتصف الشهر الماضي، كان قد طرح المطرب مروان خوري، خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، احدث كليباته بعنوان "كمل حياتك"، فضلًا عن طرحه من قبل أغنية بعنوان "علقتني"، والتي كانت من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري وحققت حينها أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب.