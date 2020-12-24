«أنت راجل محترم».. رغم طلاقهما مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

لايف ستايل

على الرغم من انفصالهما الذي تم بهدوء شديد، عقب قصة حب وزواج كُللت بـ 5 أولاد، قرر المخرج مجدي الهواري الإحتفال بعيد ميلاد زوجته السابقة، الفنانة غادة عادل.

وشارك «الهواري»، بصورة للفنانة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام»، وهي أمام كعكة عيد الميلاد، مُرفق بتعليق: «كل سنة وانت ديماً متألقة».

وعلى الفور تفاعل المتابعين مع صورة الفنانة، مُعلقين: «والله انت راجل محترم»، «انت محترم وانفصلتوا باحترام وبهدوء».

يذكر أن المخرج مجدي الهواري، وقع في غرام الفنانة منذ اللحظة الأولى، بعدما شاركت في إعلان معه بمحض الصدفة.

وكانت جمعتهما قصة حب كبيرة، كُللت بالزواج لمدة 20 عامًا وإنجاب 5 ابناء، إلا أن الزيجة لم تكتمل وانفصلا الثنائي بهدوء.

وكانت الفنانة شاركت خلال الفترة الماضية بمقطع فيديو وهي ترقص على إحدى أغاني الفنان عمرو دياب "يتعلموا".

الجدير بالذكر أن الفنانة من المُقرر مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل بين السما والأرض، مع الفنان هاني سلامة، ويسرا اللوزي.