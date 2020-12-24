هجوم حاد على لقاء الخميسي بسبب جلسة تصوير جريئة

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مجمعة جديدة، تعود لوقت سابق خلال تواجدها بمدينة الجونة.

وظهرت الفنانة، باللون البرونزي "تان" مع فستان قصير دون أكمام، بسيط للغاية، مع الشعر القصير والمكياج المطفي بدرجات النيود.

وتعرضت الفنانة لبعض العبارات الهجومية عبر التعليقات، بسبب وضعيات وزوايا التصوير التي اعتبرها البعض جريئة، فعلق البعض: "حرام عليكي متعريش نفسك"، "كفاية يا لقاء"، و"هو فين أوسا" في إشارة لزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

لقاء الخميسي تتعرض لحادث

وكانت الفنانة، شاركت متابعيها، مساء أمس، بصورة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برسالة غامضة، مدونة فيها:«وعندما يجتمعوا على أذيتك.. ويحاولوا جاهدين التخلص منك فاعلم أنك مهم ومختلف وناجح.. وهم يريدون دهسك وزعزعة ثقتك.. ثم.. اهدأ فأنت الأقوى والأفضل».

ثم عادت ونشرت «لقاء» صورة لحادث سيارتها، معلقة: «الحمد لله .. قدر الله وما شاء فعل».

لقاء الخميسي تدخل في خلافات مع ريهام سعيد

وكانت لقاء الخميسي دخلت في مشادات كلامية، مع الإعلامية ريهام سهعيد، بسبب حلقة الثعلب الشهيرة، وكتبت لقاء:" الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر، دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا إنه يتعرض على الشاشة، الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه، علشان ايه؟ الرحمة يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمة علينا".

لترد عليها الإعلامية، قائلة: "نكذب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟ طب الحمد لله إن إحنا اكتشفنا إنهم بيتعذبوا كده، وبطلي تلبسي جاكتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي، وعلى فكرة إنتي بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها، وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقه صيد مؤلمة".

وتابعت ريهام سعيد: "هو الغريب إن المفروض زميلة وإنك تنتقديني ده غيرمسموح وبعدين أنا متاكدة إنك ما اتفرجتيش على الحلقة، الدنيا دوارة على فكرة إن شاء الله البرنامج يكون سبب في إن الظاهرة دي تقف لأن الناس دي معاها تصاريح، المهم هنا إني عمري ما كنت أعرف إنك مهتمة بالتليفزيون، أول مرة أشوفك حاطة بوست انتقاد على أساس مفيش حاجة خالص تنتقدي غيري، معلش أنا مقدرة خلي بالك عشان كله بيرجع".