حظوظ مواليد الأبراج صحيا في 2021.. هؤلاء محظوظون وتحذير لآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند نهاية عام بكل ما فيه من أحداث، سواء كانت حزينة أو سعيدة، وإذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك؛ فيمكن للأبراج أن تخبرك عن الأحوال الصحية في العام المقبل 2021، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، خلال السطور التالية:

برج الحمل

يشهد مواليده في الجانب الصحي، طاقة ونشاط ويقظة عالية، على عكس عام 2020 .

برج الثور

يتمتع مواليد هذا البرج باهتمام خاص بصحتهم البدنية، وهذا سيساعدهم كثيرا على التغلب على ظروفهم النفسية، بالإضافة إلى الاستعداد الكبير للانتظام في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم الجيد، ولكن من المهم الاهتمام بالصحة أكثر في شهر إبريل وأغسطس ونوفمبر.

برج الجوزاء

يشعر مواليد برج الجوزاء بمتاعب مفاجئة وانخفاض الطاقة، لذا من الأفضل محاولة تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة، ومن الضروري تحديد أولوياتهم وخصوصا في الفترة ما بين 14 مايو حتى 20 يوليو.

برج السرطان

عام 2020 كان عاما صعبا من الناحية الصحية لمواليد هذا البرج، لذا فهم يحتاجون قبل الدخول لعام 2021 إلى الاسترخاء لاستعادة طاقتهم مرة أخرى، وتنظيم أوقاتهم واستعادة قوتهم من جديد.

برج الأسد

يشعر مواليد برج الأسد بحالة عدم استقرار نفسي ومتاعب صحية من وقت لآخر، لذا من الأفضل طوال السنة الاهتمام بصحتهم وتقوية مناعتهم للوقاية من العدوى.

برج العذراء

في عام 2021 يتميز مواليد هذا البرج بالطاقة والنشاط، بالإضافة إلى أنهم قادرون على تنظيم طاقتهم وجهودهم، ولكن بداية من 18 فبراير إلى 3 إبريل ومن 14 مايو إلى 20 يوليو، في هذا التوقيت لا بد من الانتباه أكثر لصحتهم والاحتراس من الإصابة بالعدوى.

برج الميزان

ابتداء من 7 يناير يبدأ مواليد الميزان في استعادة قوتهم الصحية تدريجيا والشعور بالتحسن والطاقة والنشاط والحيوية والحماس.

برج العقرب

بالرغم من أن مواليده دائما لديهم طاقة رائعة، إلا أن في عام 2021 تنخفض قليلا والحالة الصحية تصبح غير مستقرة، لذا من الأفضل تنظيم جهودكم حتى شهر مايو مع ضرورة المحافظة على الاتزان النفسي والبدني.

برج القوس

يتميز مواليده خلال العام الجديد بقدرة هائلة من النشاط والقوة والحيوية التي تساعد على إنجاز المهام، وبداية من 4 مارس إلى 23 إبريل ومن 4 مايو إلى 20 يوليو، يجب الاهتمام بصحتهم وسلامتهم أكثر واتباع نظام صحي متوازن واتخاذ وقت كافي من الراحة.

برج الجدي

مواليده سيتعرضون للحوادث في عام 2021، ولكن هناك بعض الأوقات بداية من 7 يناير حتى 4 مارس يتمتعون بالطاقة واليقظة والصحة الجيدة.

برج الدلو

الحظ حليف مواليد هذا البرج من الناحية الصحية لعام 2021، ولكن من وقت لآخر سيشعرون بمتاعب صحية وخصوصا الآلام في الأسنان أو العظام والمفاصل، ولكنهم سوف يستطيعون التغلب على هذه المتاعب.

برج الحوت

من الضروي أن ينتبه مواليد برج الحوت إلى صحتهم أكثر في عام 2021، لأنهم سيعانون من الشعور بالأرق والالام، لذا من الأفضل أخذ قسط كاف من الراحة.