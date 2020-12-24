كورونا اليوم: الفيروس يثير القلق مجددا وطفراته تسابق لقاحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الفيروس يثير القلق مجدداً

يبدو أن العالم بعد 2020 لن يكون مثل السابق إطلاقاً، ففي حين ما زال سكان الكرة الأرضية تحت صدمة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا بعد أن أنهكهم في نسخته الأولى منذ عام تقريباً، مخلفاً أكثر من مليون و700 ألف وفاة، أطل الفيروس بتحور ثانٍ ولكن هذه المرة من جنوب إفريقيا.

وفي التفاصيل، كشف العلماء في جنوب إفريقيا أن التغير الثاني لـ Covid-19، الذي تم اكتشاف حالتين منه في المملكة المتحدة، من المرجح أن يكون أكثر قابلية للانتقال، ويصيب الشباب بشكل موسع، وقد يكون أكثر مقاومة للقاحات.

ومع ذلك، لا يزال البحث مستمراً لتأكيد التهديد الذي يمثله الفيروس المتحور الثاني، والذي لا يبدو أنه يحمل أعراضاً أكثر خطورة، أو يتطلب علاجاً مختلفًا، وفق تقرير نشرته "الغارديان".

كما أن هناك مخاوف من أن الطفرات الفردية الأكثر عدداً للفيروس القادم من جنوب إفريقيا قد تجعله قادراً على إعادة إصابة الأفراد الذين أصيبوا سابقاً وتعافوا، وفق ما ذكر موقع "العربية".

كورونا يصل لأبعد نقطة على الأرض

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وإن نصف الإصابات في الأميركتين، فيما ظهر أول تفشٍ لكوفيد-19 في القارة القطبية الجنوبية.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر، مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

يأتي ذلك فيما قال جيش تشيلي إن فيروس كورونا وصل إلى القارة القطبية الجنوبية، التي كانت القارة الوحيدة الخالية من كوفيد-19، في حين سارع مسؤولو الصحة والجيش لإجلاء وعزل العاملين في محطة أبحاث نائية محاطة بالمحيط والجبال الجليدية، وفق ما ذكر موقع "العربية".

طفرات كورونا تسابق لقاحاته

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

وذكر في إفادة صحافية "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة".

وتابع قائلا إنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف "هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال، ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

هل تحمل السلالة الجديدة أعراضا مختلفة؟

تحور "كوفيد-19" لتشكيل سلالات جديدة من الفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%، ما أثار مخاوف بشأن الأعراض المعروفة سابقا للمرض الأصلي.

ودفع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس المسماة VUI 202012/01، عددا من الدول إلى حظر السفر من وإلى بريطانيا التي فرضت بدورها المستوى الرابع من تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ولم يقتصر ظهور السلالة الجديدة من الفيروس على بريطانيا، حيث وقع رصدها في دول أخرى، أبرزها جنوب إفريقيا.

وأثار ظهور السلالة الجديدة مخاوف بشأن الأعراض التي يمكن أن تحدثها وإمكانية اختلافها عن الأعراض الرئيسية المعروفة لـ"كوفيد-19"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".