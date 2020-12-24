٣ نصائح لتتألقي بالقميص الأبيض على خطى أروى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - هي إعلامية ذكية ومغنية وسيدة أنيقة. اشتهرت ببشرتها الذهبية وعينيها الساحرتين وبعدها عن التكلف. تميل أروى إلى البساطة في إطلالاتها ولكن بشرط أن لا تمر مرور الكرام. وما يساعدها على التميز جذورها التي تحتضن كلا من اليمن والكويت ومصر والخليج فهي مزيج من حضارات تلك البلدان لذا تأتي إطلالاتها لتترجم هذا الغنى الحضاري.



كيف ترتدين القميص الأبيض مثلها؟

أروى



لفتتنا ٣ إطلالات لأروى بالقميص ونستعرضها أمامك مع شرح مفصل للوك وكيفية تنسيقه بالكامل:

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١- القميص الجريدة:

القميص الجريدة



تتميز أروى بطريقة ارتدائها القميص الأبيض ما يعكس مزاجها، فهي تكون جريئة عندما تختار القميص الأبيض المزدان بكلمات مطبوعة وكأنها مخطوطات من جريدة. وقد سرحت شعرها على شكل ذيل حصان واعتمدت المكياج النيود مع حذاء بلاكسي شفاف مرصع بحبيبات الكريستال.



٢- القميص بياقة قارب:

القميص بياقة قارب



وهي طريقة رأينا الكثير من المدونات وخبيرات الموضة يظهرن بها وتتمثل في ارتداء القميص والكشف عن أعلى الكتفين وإقفال ازرار القميص من الأسفل فقط مع ارتداء بلوزة قطنية او كروب توب قصيرة تحته. ويمكن ارتداء سروال الدنيم او سروال رياضي أو مطاطي مع هذا القميص.

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٣- القميص الطويل مع الحزام:

القميص الطويل مع الحزام



يمكنك ارتداؤه على طريقة اروى مع سروال ضيق او مستقيم القصة. ويمكن إبقاء الياقة عالية وربط حزام عند الخصر لتحديده. وقد ليتنا طريقة أروى في تنسيقه إذ ارتداء معه السروال الكافي القصير وحذاء combat boots الذي أضفى ستايلا عصريا على مظهرها الكامل.

ومن المعلوم أن أروى تميل إلى الإطلالات المونوكروم ولكنها لا تمانع في تنسيق ألوان مختلفة في لوك واحد، فقد ترتدي الأخضر والفوشيا أو الأخصر والأحمر ولكن من دون تطبيعات وازدحام في الأكسسوارات المبهرجة. هذا هو أسلوبها العصري في اللباس الذي يعكس نفسيتها البسيطة وتطلعاتها في الحياة.

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