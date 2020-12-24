كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - خلال موسم الشتاء ، تعتبر الكنزة الصوف من أهم القطع في خزانة المرأة لتمنحها الأناقة والدفء، وقد جمعنا لكِ أجمل موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة موضة شتاء 2021، حيث أنها صيحة رائجة هذا الموسم.





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كنزات صوف بأكمام ضخمة وألوان فاتحة BRUNELLO CUCINELLI



برزت العديد من موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة وألوان فاتحة، مثل كنزة Brunello Cucinelli باللون الرمادي، واعتمدتها العارضة مع تنورة مستقيمة باللون الأبيض.





كما قدمت ماركة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana كنزة صوف بيج بأكمام ضخمة مع وشاح طويل مزين بشراشيب.



وأعجبنا الكارديجان الأبيض بالأكمام الضخمة من فندي Fendi، واعتمدته العارضة مع سروال برتقالي.



وبتصميم طويل، قدمت ماركة ايزابيل مارنت Isabel Marant الكنزة الصوف الرمادي بالأكمام الضخمة والأكتاف المرتفعة.



أيضاً قدمت ماركة St. Roche كنزة صوف أوف وايت بأكمام ضخمة مع سروال قماش أوف وايت.

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تفضل كثير من النساء اعتماد الأزياء ذات الألوان الداكنة في موسم الشتاء.



وقد برزت بعض موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة بألوان داكنة، مثل كنزات JW Anderson و Mame Kurogouchi باللون الأسود، وكنزة مايكل كورس Michael Kors باللون الأزرق الداكن.



طالعي أجمل موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة 2021 لتتألقي بأبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الشتاء.



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