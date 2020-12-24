موديلات سترات فضفاضة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - تضفي السترات الفضفاضة المريحة على مظهرك الكاجوال رونقًا رائعًا وبسيطًا، لذا تعتمد عليها الكثيرات من الفتيات في مظهرهن، وتتميز هذه التصميمات من السترات بمواكبتها لتغيرات الفصول والمناسبات المختلفة، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- أبرز تنسيقات مدونات الموضة لها، فإليك الخيارات.



تنسيقات عملية للسترات الفضفاضة

تنسيقات عملية للسترات الفضفاضة



إن كنتِ بحاجة لإطلالة عملية ناعمة، يمكنك تنسيق السترات الفضفاضة بعدة ألوان وطرق، كالتأنق بتيشيرت أبيض مرسوم بالأحمر مع بنطال من الجينز الطويل ومعطف بكاروهات اللون الأحمر مصمم بأكمام منفوخة للمزيد من الأناقة. في هذه الإطلالة تزينت رهف الشامي ببنطال أبيض بطبعات الحمار الوحشي مع بلوزة سوداء ومعطف بليزر أخضر، وأكملت مظهرها بالألوان الحيادية لإطلالة مواكبة لخطوط الموضة بشكل كبير.

تابعي المزيد: أجمل الإطلالات الكاجوال للمحجبات في شتاء 2021



السترات الفضفاضة مع بنطلونات الجينز للشتاء

تفضل الكثيرات من النساء اللجوء لبنطلونات الجينز مع السترات الفضفاضة المختلفة لتضفي عليهن إطلالة بسيطة وكاجوال مناسبة للإطلالات اليومية، لذا نسقت نورهان حسن بلوزة بيضاء مع بنطال من الجينز الواسع ومعطف واسع زهري مزين بطبعات اللون الأحمر والأزرق، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء شتوية؛ لتمنحها المزيد من الدفء.

تابعي المزيد: للمحجبات طريقة تنسيق المعطف الطويل مع أزياء الشتاء



السترات الطويلة بالأسلوب العصري من آية فوزي

السترات الطويلة بالأسلوب العصري من آية فوزي



تعتمد البلوجر ومدونة الموضة آية فوزي على خيارات المعاطف الطويلة الفضفاضة بالأسلوب المناسب لخطوط الموضة، لذا أطلت بسترة صيفية صفراء مزينة بطبعات اللون الأسود والأبيض مع فستان أسود طويل مزين بحزام من الجلد للخصر، وأكملت مظهرها باللون الأسود والذهبي لتضفي المزيد من الفخامة والجمال على إطلالاتها، وفي خيار شتوي أنيق تألقت بتنورة سوداء مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة وسترة بنية طويلة وفضفاضة مزينة بجيوب وأزرار، وأكملت مظهرها بحذاء بوت أسود ليمنحها المزيد من الدفء، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بتنورة سوداء مع بلوزة بيضاء وبالطو فضفاض مزين بطبعات اللون الأسود، وأكملت مظهرها باللون الأسود والأبيض لخيار حيادي مميز ومناسب للكثيرات من النساء.

تابعي المزيد: كيف تنسقين التنورة البليسيه مع الحجاب في الشتاء؟

