عبايات خليجية وقفاطين مغربية باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - لا شك في أن خزانة كل امرأة عربية تحتوي على الكثير من التصميمات للعبايات والقفاطين المناسبة لكل موسم، ولأن اللون الأبيض أساسي وكلاسيكي لافت ويُنعش إطلالتكِ ويزيد من أناقتها ويمتاز بأنه لا يختفي عن خطوط الموضة، فلا تتردّدي في اعتماده بالأزياء المختلفة كالقفاطين والعبايات، لذا استوحينا لكِ أبرز التصميمات من النجمات على إنستجرام؛ لتستوحي خياراتك منها.



أبرز موديلات العبايات والقفاطين البيضاء من المشاهير

سلمى رشيد بقفطان أبيض مصمم بعدة طبقات

قفاطين مغربية باللون الأبيض لخيار نقي وأنيق

سلمى صلاح الدين بإطلالة ملكية مناسبة للعروس

يُعدُّ القفطان المغربي رمزًا للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب، خاصة في المُناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف والحناء وغيرها، ويتميز بالتطريزات المختلفة التي تغيِّر من شكله التقليدي. ومن وحي مدونات الموضة نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات؛ حيث تأنقت سلمى رشيد بقفطان أبيض مصمم بعدة طبقات من الشيفون المزين بفصوص لؤلؤية وتطريزات ذهبية مختلفة مع حزام برونزي للخصر، وأكملت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، فيما أطلت سلمى صلاح الدين بقفطان أبيض مطرز بخطوط ذهبية طولية وحزام عريض للخصر، وأكملت مظهرها بأقراط ذهبية ضخمة وتاج ذهبي لإطلالة ملكية مناسبة للعروس، وظهرت سحر الصديقي بقفطان أبيض مطرز بزهور فضية وفصوص ذهبية مختلفة إلى جانب حزام الخصر الذهبي، وزينت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع تاج ذهبي مميز، ولإطلالة مرحة ارتدت ابتسام تسكت قفطانًا أبيض مطرزًا بالذهبي والزهور السماوية؛ ليمنحها إطلالة مذهلة، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع تاج ذهبي مرصع بالفصوص الزرقاء.

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روان بعبايات بيضاء ناعمة

لم تَخْلُ مجموعات الموضة من العبايات البيضاء التي تنوعت تصميماتها لتحاكي كل الأذواق، وهى القطع الأنسب لكل امرأة ترغب في إطلالة ناعمة ومحتشمة في الوقت ذاته، لذا نلهمك -عزيزتي- عدة تنسيقات من وحي مدونات الموضة، حيث اختارت روان عباية بيضاء مصممة بطيات قماشية على الجانبين مع فستان أبيض مخطط بالذهبي والأخضر، وأكملت مظهرها بحجاب أخضر ليناسب العباية، وفي إطلالة أكثر نعومة تألقت بعباية بيضاء مصممة بعدة طبقات ومطرزة بخطوط نحيلة، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بالذهبي وإكسسوارات ذهبية مختلفة، بينما ظهرت خولة المراغي بعباية كاجوال بيضاء مخططة في المنتصف بالأسود، وأكملتها بحذاء رياضي وإكسسوارات مختلفة لليدين، وفي إطلالة مناسبة للسهرة نسقت عباية بيضاء مزينة بالريش الأبيض في أطراف الأكمام مع فستان أبيض مزين بمطاط في الخصر ومجوهرات ذهبية تراثية مزينة بأحجار سماوية مختلفة.

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