أجمل موديلات أقراط طويلة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - هناك العديد من صيحات المجوهرات التي تعتمدها النجمات وتتحول الى موضة الموسم، نذكر منها الأقراط الطويلة التي لاقت رواجاً كبيراً.

أكملي أناقتك في السهرات واختاري تصميم مميز من أجمل موديلات أقراط طويلة اعتمدتها النجمات، حيث أنها صيحة رائجة في عالم الموضة وطبقتها النجمات بالعديد من التصاميم.



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أقراط سيرين عبد النور

سيرين عبد النور



بصيحة الشراشيب المعدنية والمرصعة بالألماس، ظهرت سيرين عبد النور بأكثر من إطلالة مميزة مع فساتين السهرة، كما لفتت الأنظار بالأقراط الماسية الطويلة ذات التصميم الناعم مع الفستان الأحمر.



أقراط مايا دياب

مايا دياب



أيضاً اختارت مايا دياب أقراط طويلة بصيحة الشراشيب اللامعة مع أزياء باللون الفضي والأسود، وفي إطلالة أخرى، اختارت أقراط طويلة من الذهب الأبيض مع شراشيب طويلة، ونسقته مع فستان شامبين.

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أقراط نجوى كرم

نجوى كرم



تهتم نجوى كرم باعتماد مجوهرات فخمة ولافتة للأنظار مع فساتين السهرة، وقد اعتمدت أقراط الشراشيب الطويلة مع فستان برّاق، وكذلك الأقراط المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس مع فستان وردي مطرز.



كيفية تنسيق الأقراط الطويلة مع الفساتين

أقراط طويلة مع الفساتين



عند اختيار أقراط طويلة مع فساتين السهرة، يجب أن تكون بتصميم يتناغم مع الفستان، وفي حالة اختيار أقراط طويلة فخمة، يفضل التخلي عن القلادة الكبيرة والإكتفاء بالأقراط الطويلة، وخاصةً إن كان الفستان بقبّة مرتفعة.



في بعض الحالات، يمكن اعتماد أقراط طويلة مع قلادة ناعم ومتناغمة معها، ويفضل أن يكون طقم مجوهرات متناغم.



وعادةً ما تتناسب الأقراط الطويلة مع الفساتين المفتوحة بمنطقة الصدر بالتصاميم البسيطة والناعمة.



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