نيكول سعفان ترد على الهجوم ضدها: أصالة اتطلقت عشان طارق مكانش سعيد معاها

علاقات و مجتمع

حالة كبيرة من الهجوم، تعرضت لها الموديل السورية نيكول سعفان، عقب صورتها الأخيرة مع المخرج طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة، وتحديدًا عقب منشور«أصالة» والذي وصفت أصالة به الصورة بالقاسية التي كادت تقتلها.

وعلى الفور، قرر جمهور «أصالة» دعمها بطريقتهم الخاصة، من خلال الهجوم على الأخيرة، حيث قام البعض بتوجيه العبارات اللاذعة والإتهامات الحادة، من خلال تعليقات على صورها الخاصة عبر «الإنستجرام».

وجاءت التعليقات على النحو التالي: «أصالة حبيبة الكل كيف بتنامي طبيعي؟»، و«يا عيب الشوم عليكي شو بدك بواحد قد أبوكي ما كان خليتيه عند مرته وعيلته يتهنو فيه»، «بكرا تندمي والي عملتيه رح يرجعلك بطريقة تانية»، و«الوطن العربي عم يدعي عليك».

نيكول سعفان ترد للمرة الأولى

وعلى الفور، نفت نيكول سعفان، الإتهامات الموجهة لها عبر تعليق، ردًا على التعليقات الهجومية التي تلقتها، قائلة: «اشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، وإن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين».

أصالة تعاتب العريان بسبب صورته مع نيكول

وكانت الفنانة السورية، قررت البوح عن مشاعرها تجاه صورة طليقها مع الموديل نيكول سعفان، اثناء إحتفالهما بأعياد رأس السنة، بل وعقب تداول شائعات ارتباطهم.

وأكدت الفنانة أصالة إنها تشعر بالكثير من الغضب والحزن، في منشور قاسي، عبر الإنستجرام، حيث أعادت نشر الصورة، مُعلقة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق .. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس .. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وأضافت أصالة: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

يذكر أن أصالة وطارق العريان أعلنا انفصالهما في منتصف يناير الماضي، عقب قصة حُب كبيرة كُللت بالزواج والإنجاب.