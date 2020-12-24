رانيا يوسف وحكاية 20 ثانية قلبت السوشيال ميديا: الفيديو «برومو» مش حلقة كاملة

علاقات و مجتمع

في تمام التاسعة من مساء أمس، قررت الفنانة رانيا يوسف أن تصنع الترند من جديد، من خلال مقطع فيديو قصير مدته لم تتجاوز الـ20 ثانية، كان كفيلا بأن يقلب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلتف حولها وحدها أغلب تعليقاتهم.

لقاء إعلامي يقوم به مفظم الفنانين كل حين، إلا أن رانيا يوسف خرجت عن المألوف، وقررت أن تثبت جرأتها في الكلام، وتحدثت عن أكثر ما تحبه في جسدها الذي جعلته حديث الجميع في كل مرة تظهر فيها بملابس سواريه خلال مشاركتها بأي فعالية فنية أو مهرجان سواء الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيديو رانيا يوسف المثير للجدل

ونشرت رانيا يوسف «برومو» الفيديو الخاص بلقائها في برنامج «مع الفارس» المذاع على قناة «الرشيد العراقية»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليحصد في خلال ساعات آلاف الإعجابات والتعليقات التي انتقدت فيها حديثها.

وخلال مقطع الفيديو قال لها المذيع «إرتديتي فستان فظهرت فيه مؤخرتك بشكل مبالغ فيه»، لترد عليه رانيا يوسف رد صادم، «هي مؤخرتي انا بس اللي بتظهر دي مؤخرات فنانات كتير، بس يمكن أنا مؤخرتي مميزة شوية عشان كدة إتشهرت».

انتقادات لفيديو رانيا يوسف

وأثار مقطع انتقادات واسعة لـ رانيا يوسف، وذلك في تعليقات رواد موقع «فيسبوك»، وجاء من بين تلك التعليقات، «عندما تدخل التفاهة والسخافة الى الاعلام تكون هذه النتيجة .. لا اعرف الاعلام الى اين وصل وهذا المقدم لا يمثلنا كاعلاميين .. فالاعلام رسالة والعتب على القناة والمخرج»، و«عيب أستاذة رانيا ما يصح تتلكمي بالطريقة دي» و«هي وصلت لكدة عيب والله».

كما إنتشرت عدد من صور«كوميكس» لـ رانيا يوسف عبر «فيسبوك»، والتي تناولت حديثها في مقطع الفيديو، كما انتشر لها العديد من الصور المثيرة لها بفساتين سواريه في المهرجانات الفنية المختلفة، تبرز مفاتنها، وخاصة ما تحدثت عنه خلال إستضافتها بالبرنامج العراقي.

تعليق طليق رانيا يوسف على الفيديو

من جهته رد المخرج محمد مختار طليق الفنانة رانيا يوسف على ما قالته في مقطع الفيديو مؤكدا إنه لم يشاهده أو يستمع إلى ما قالته به، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «مشوفتش الفيديو ده، ولا عاوز أشوفه، ماليش علاقة بيها خالص، ولا عاوز أعرف أي حاجة عنها».

رانيا يوسف وإثارة الجدل

وكانت رانيا يوسف قد ارتدت فستان من اللون الأسود وصفته بأنه «بدون بطانة»، وذلك في ختام مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي، وتصدرت محركات البحث بسبب إطلالتها الجريئة حينها، ومنذ هذا الوقت وتتعمد رانيا يوسف إثارة الجدل والظهور إما بفستان جرئ، أو جلسة تصوير، وتصريحات نارية.