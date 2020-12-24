رسالة مؤثرة من ابنة أصالة إلى طارق العريان: كسرتنا.. اترك أمي تعيش بسلام

علاقات و مجتمع

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها برفقة أسرتها، إذ كان يرافقهم حينها المخرج طارق العريان.

وتعود الصورة التي شاركتها ابنة أصالة، إلى عامين ماضيين، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد طارق العريان، إذ ظهر أفراد الأسرة خلالها ملتفين حوله وأمامهم قالب من الحلوى.

وتحدثت شام، في تعليقها على الصورة، عن الذكريات التي كانت تجمعهم وكواليس تلك اللحظات، إذ كتبت باللغة الإنجليزية: «على هذه الصورة قبل عامين، كتبت (عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري)، لكننا انكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك لنا، لأنك لم تعد عمودنا الفقري».

وتابعت ابنة أصالة، بالإشارة إلى والدتها وأحوالها، عقب انفصالها عن العريان، إذ قالت: «كنت العمود الفقري لأمي، وبالتالي لنا، وعندما كسرتها، كسرتنا، لأننا نعيش من قوتها، كلنا امتداد لكيانها، لا شيء بدونها».

«تركت جرح وندبة عميقة»، بهذة العبارة واصلت شام الذهبي، رسالتها إلى طارق العريان، وتأثير غيابه عنهم، وطالبته بالتوقف وعدم جرحهم أكثر: «اتركها تعيش بسلام وتقبل الواقع بعد 14 سنة من عمرها أعطتها لك دون قيد أو شرط».

رسالة شام الذهبي، ابنة أصالة، جاءت بعد ظهور المخرج طارق العريان، مع الموديل السورية نيكول سعفان، خلال الاحتفالات بالكريسماس، ما أصاب قلب والدتها بالحزن الشديد.

وشاركت أصالة، صورة طليقها طارق العريان، مع الموديل نيكول سعفان، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وكتبت عليها تعليقا عبرعن مشاعر وأحاسيس غضب كبيرة، عقب مشاهدتها الصورة، وسرعان ما لاقت الدعم من ابنتها شام الذهبي، وعدد كبير من العاملين بالوسط الفني، من خلال مواساتها على تلك الفترة التي عاشتها معه، والتى انتهت بالطلاق.