محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كٌريّم : أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على عدم وجود أي دليل علمي يؤكد حدوث تأثير تغييرات أو تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد على معدل الإصابة أو سرعة انتشار العدوى في مصر، مضيفة أنها تجري تجارب بحثية لرصد أي تغيرات چينية للفيروس التاجي، من خلال دراسة التحاليل الدورية للمصابين بعدوى كوفيد-19،. لقراءة المزيد..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تجري أبحاثًا للتحقق من وجود سلالة كورونا الجديدة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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