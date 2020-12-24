10 علاجات تحارب إنفلونزا الشتاء.. منها الثوم والغرغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع قدوم فصل الشتاء، يصاب الكثير من الأشخاص بالإنفلونزا، ولكن هناك العديد من العلاجات المثبتة علميا التي يمكنها أن تساعد في الحد والسيطرة والوقاية من الإنفلونزا، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- لقاح الإنفلونزا:

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، إن كل شخص يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا، حيث إنه يمنع ملايين الأمراض كل عام.

2- الثوم:

يحتوي على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم، وأظهرت إحدى الدراسات أن عدد نزلات البرد انخفض إلى النصف تقريبا من قبل أولئك الذين تناولوا الثوم يوميا.

وعلاجات البرد المنزلية القديمة مع الثوم الطازج والليمون الطازج والفلفل الحار والعسل مفيدة، ويعتبر مزيج لفيتامين قوي ومعزز للمناعة.

3- العسل:

منذ العصور القديمة، عرف الناس خصائص العسل المضادة للبكتيريا والعلاجية، لذا فإن إضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب الشاي الخاص بك يمكن أن يهدئ حلقك ويجعلك تشعر بتحسن قليل.

وتشير الأبحاث إلى أن العسل يمكن أن يكون مثبطا فعالا للسعال عند الأطفال أيضا، ووجدت دراسة طب الأطفال التي أجريت على 300 طفل يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي أن جرعة واحدة من 10 جرامات من العسل تخفف السعال الليلي وتساعدهم على النوم، ولكن يجب عدم إعطاء العسل لطفل عمره أقل من سنة، فغالبا ما يحتوي على جراثيم البوتولينوم التي يمكن أن تسبب نوعا نادرا من تسمم الجهاز العصبي عند الرضع.

4- الغرغرة بالمياه المالحة:

تعتبر مضادة للالتهابات وتساعد على تقليل الالتهاب، وأظهرت دراسة سريرية من اليابان أن الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بالزكام بنسبة 40٪، لذا عند الإصابة بنزلة الإنفلونزا قم بالغرغرة عن طريق المضمضة في الحلق والفم لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم ابصقها.

5- فيتامين س إذا تناولته في هذا الوقت المحدد:

أظهرت الدراسات أن تناول فيتامين سي خلال الـ 24 ساعة الأولى من ظهور الأعراض يمكن أن يقلل من طول وشدة نزلات البرد.

6- الزنك لكن بحذر:

قد تكون مستحلبات وشراب الزنك قادرة على تقليل مدة أعراض الزكام بنحو يوم واحد إذا تم تناولها في وقت مبكر بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى أن الزنك قد يتداخل مع قدرة الفيروس على التكاثر، لذا عند تناوله في شكل أقراص استحلاب أو شراب، يعتقد أنه أكثر فاعلية لأنه يبقى في الحلق لفترة أطول ويتلامس مع فيروس الأنف.

ولكن يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الزنك إلى فقر الدم ومشاكل صحية أخرى، وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام بخاخات هلام الزنك ومسحات الأنف بعد أن أبلغ أكثر من 130 شخصا عن فقد حاسة الشم لديهم بعد استخدامها.

7- شوربة الدجاج:

حساء الدجاج يحتوي على مواد كيميائية معينة قد تقلل من مستوى الالتهاب في الممرات الأنفية من نزلة برد، فضلا عن أنه مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالراحة عند التهاب الحلق.

8- أدوية الإنفلونزا المضادة للفيروسات:

العقاقير المضادة للفيروسات هي أدوية موصوفة يمكن استخدامها لعلاج الأنفلونزا، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض لا يتم بيعها بدون وصفة طبية، وتكون أكثر فاعلية إذا بدأت في غضون يومين من ظهور أعراض الأنفلونزا، ويمكن للعلاج المضاد للفيروسات تقصير الوقت الذي تمرض فيه.

9- البقاء في المنزل:

إذا كنت مصابا بالأنفلونزا، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك ولمن حولك أيضا هو البقاء في المنزل والراحة ولا تعود إلى النشاط الطبيعي في وقت مبكر جدا لتجنب الانتكاس، واتصل بطبيبك في حالة ظهور أي أعراض مقلقة.

10- مرطب الهواء البارد:

للمساعدة في الحفاظ على مجرى الهواء رطبا، ضع في اعتبارك استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد أثناء النوم لإضافة رطوبة مفيدة للهواء، لكن تذكر تغيير الماء في جهاز الترطيب كل يوم لأنه يمكن أن تنمو البكتيريا والفطريات في الخزان واستنشاق هذا قد يجعلك أكثر مرضا.