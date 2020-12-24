ابنة أصالة: أمي لاتستحق ما حدث معها

علاقات و مجتمع

أثارت المطربة السورية أصالة حالة من الجدل بعد مهاجمتها لطليقها المخرج طارق العريان، عقب تداول صورة له رفقة الموديل اللبنانية نيكول سعفان عبر تطبيق «إنستجرام».

ومن جانبها، علقت شام الذهبي، ابنة أصالة علي منشور والدتها في تصريحات لـ«الوطن» قائلة: «أمي امرأة قوية ولا تستحق كل ما يحدث معها، فهي أجمل شيء في حياتي، وأنا فخورة بوجودها لأنها إنسانة عظيمة، فهي تعطي الحب والحنان لكل من يوجد في حياتها».

وكانت أصالة قد شنت هجوما علي طارق العريان عبر حسابها بتطبيق "انستجرام"، إذ أعادت نشر الصورة المتداولة له رفقة نيكولا سعفان، وعلقت عليها قائلة: «هى أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها».

وأضافت «الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأن تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

وفي منتصف شهر يناير الماضي، أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر 14 عامًا، وكتبت على «إنستجرام»، قائلة «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي».

وتابعت «لنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».