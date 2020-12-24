بعد أزمة أصالة والعريان.. شام الذهبي تدعم والدتها: بموت مع كل ثانية بتتألمي فيها

علاقات و مجتمع

تفاعلت شام الذهبي مع والدتها الفنانة السورية أصالة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقدمة لها الدعم بعدما عبرت أمها عن صدمتها وحزنها الشديد، بسبب صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع الموديل السورية نيكول سعفان.

شام الذهبي تعلق على صورة طليق أصالة

كتبت شام الذهبي في تعليقها على الصورة التي نشرتها أصالة: «أنا بعرف قديش الألم كان كبير، والخيانة قاسية، ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا! يا أنقي وأعظم ست شفتها بالحياة! أنت مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة، لتكون أقوى وتلمع، وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيره تجاوزتها!».

وأكملت شام في تعليقها، على منشور أصالة عبر «إنستجرام»: «الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة إلنا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوا! أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية! عبري يا دنيتنا كلنا وماتخافي على زعلنا، أنا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها!».

أصالة تعبر عن حزنها لخيانة زوجها طارق العريان

وكانت الفنانة السورية، قد نشرت اليوم الخميس، صورة وصفتها بـ«خيانة وخذلان»، تجمع طليقها طارق العريان عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، بفتيات أخريات، بينهن نيكول سعفان، الفتاة التي ترك أصالة بسبب علاقته بها.

وكتبت أصالة في تعليقها: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وأكملت، «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».