قصة حب المستشار أحمد البكري وزوجته: كان طيب ومبيحبش يزعلها

علاقات و مجتمع

نحو 48 عاما من الحب والوفاء جمعت بين المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، وزوجته، قبل أن يفارقها اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لتعاني الزوجة من آلام الفقد والوجع برحيله دون وداع، إذ تعاني هي الأخرى من الإصابة بالفيروس اللعين.

منذ تخرج البكري في كلية الحقوق، رشح له أحد أصدقائه الارتباط بشقيقة زوجته، وسرعان ما كان القبول متبادلا بينهما: «كان لسه متخرج من الكلية جديد، وعمره حوالي 20 سنة، وهو صديق والدي، وكانوا عايشين مع بعض، ورشحوله خالتي، وفعلًا اتجوزوا»، تحكي نيفين محمد لـ«هن»، قصة زواج خالتها من رئيس الزمالك الراحل.

«متواضع وخدوم جدًا»، صفتان لخصت بهما «نيفين»، أبرز ملامح شخصية زوج خالتها الراحل، الذي جمعتهما العديد من المواقف الطيبة، إذ تعتبره بمثابة عمها أيضًا، إذ فجعت هي الأخرى برحيله، وأصايبت بحالة حزن شديدة: «زعلانة عليه جدًا.. لأنه كان كويس جدًا مع الناس كلها وخدوم أوي».

الحب كان أساس العلاقة التي جمعت بين المستشار أحمد البكري، وزوجته، إذ تقول «نيفين»: «هو كان بيحبها جدًا، وكان بيحب يراضيها، دايمًا كنا بنطلع المصيف سوا، دي كانت عادة دايمًا عندنا، لازم نصيف مع بعض ونقضي وقتنا سوا».

جمع الحب أسرة المستشار أحمد البكري، وكذلك أيضًا الفيروس اللعين، الذي اجتاح منزلهما، ليصاب أفرادها بالصدمة والحزن عليه، لعدم إمكانيتهم من توديع الأب والزوج الحنين: «الأسرة كلها عندها كورونا، هما مصدومين ومش عارفين يروحوا حتى صلاة الجنازة».

تقول «نيفين» إن المستشار الراحل لديه 4 أبناء، 3 منهم مصابين بالفيروس اللعين، بالإضافة إلى زوجته، التي تعاني من اشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي: «خالتي عضلة القلب عندها ضعيفة، والدكتورة نهاد بنته هي اللي كانت بتجري عليهم وبتساعدهم، دلوقتي هي كمان تعبت، وآخر حد ظهر عليه الأعراض.. ياسين هو اللي حالته اتحسنت وكانت الأعراض عنده خفيفة».