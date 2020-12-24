زوجة صالح جمعة تتنازل عن اتهامه بالتعدي عليها.. والاعب يتغيب عن الجلسة

علاقات و مجتمع

أعلنت زوجة صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، والأهلي السابق، التنازل عن اتهامها له بالضرب، وأقرّت بالتصالح، خلال مثولها أمام محكمة جنح مُستأنف القاهرة الجديدة، والتي حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من اللاعب على حكم حبسه.

وتغيب «جمعة» عن الحضور بجلسة اليوم، بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحضر عنه دفاعه المحامى أشرف عبدالعزيز، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد كمال مسعود، التأجيل لجلسة 14 يناير المقبل، لحضوره بشخصه أمام المحكمة.

وكانت المحكمة أصدرت حكما بمعاقبة صالح جمعة، بالحبس لمدة شهر واحد، وإلزامه بكفالة 500 جنيه، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتقدم اللاعب بمعارضة على الحكم، ونظرتها المحكمة، الشهر الماضي، وقضت بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها، وتأييد حكم أول درجة بالحبس.

وتقدم المحامى أشرف عبدالعزيز، باستئناف على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، والتي أصدرت القرار المتقدم.

وأُدرج اسم صالح جمعة، كمتهم في عدة القضية، خلال الآونة الأخيرة، ومنها حادث الاصطدام بسيارتين ومواطن بالزمالك والجيزة.

وصدم صالح جمعة شابا بشارع النيل، أبريل الماضي، وانتهت القضية بالتصالح مع الأخير؛ إذ تنازل عن دعواه، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات بعد مرور 5 أشهر، وتحديدا في سبتمبر 2020.

وفي 11 سبتمبر الماضي، وقع حادث تصادم كان بطله صالح أيضا، حين اصطدمت سيارته بأخرى فى منطقة الزمالك، وألقت الشرطة القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية، إلا أن الشرطة لم تُخل سبيله كونه مطلوبا في القضية الأولى الخاصة بصدم شابا في الجيزة؛ إذ عُرض فى اليوم التالي على النيابة العامة بالمحافظة، والتي أخلت سبيله بعد تنازل المجني عليه، وإقراره بالتصالح مع اللاعب.