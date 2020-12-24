مي العيدان في رسالة لأصالة بعد صورة العريان ونيكول سعفان: بتحبيه.. ارفعي التليفون

علاقات و مجتمع

عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لإثارة الجدل من جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما أعادت نشر صورة المخرج طارق العريان، والموديل السورية نيكول سعفان، التي علقت عليها طليقته الفنانة السورية أصالة نصري.

وعلقت العيدان، على أول صورة للثنائي معا، بعد تردد أخبار عن علاقاتهما العاطفية، إذ كتبت: «أصاله تعلق على صورة طليقها طارق العريان مع حبيبته الجديدة، أنها اقسى صورة مرقت عليها».

ووجهت الإعلامية الكويتية رسالة إلى أصالة، قالت فيها: «يا اختج للحين تحبينه وتبينه، رفعي عليه التيلفون وتفاهمي معاه، ورجعوا لبعض، الحب الحقيقي أغلى وايد من التكبر على من نحب».

ونشرت أصالة صورة تجمع طليقها طارق العريان بنيكول سعفان، وصفتها أنها أقسى صورة مرت بها بسبب الخيانة والغدر، ما أثار موجة من التعاطف معها، وشاركها التعليقات عدد من المشاهير على رأسهم ابنتها شام الذهبي، التي تحرص على تقديم لها الدعم الدائم.

وكانت أصالة، قد انفصلت عن المخرج طارق العريان في منتصف يناير الماضي، بعد زواج استمر 14 عامًا، أنجبا خلاله طفليها، إذ كتبت على «إنستجرام» بعد 4 أشهر من أحاديث غامضة عن توتر علاقتهما: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي».

وأكدت الفنانة أصالة، أن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان، والذي كان له تأثيرا كبيرا في حياتها، إذ قالت: «هو مش أي راجل.. ومش هتكسف، لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه».