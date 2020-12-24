إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بـ"كورونا".. إليك أفضل طرق مجربة لتعقيم المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد تعقيم المنزل بعد تعافي أحد أفراد الأسرة من الإصابة بكورونا خطوة بالغة الأهمية لمكافحة الفيروس، وتجنب انتقال العدوى لآخرين من داخل الأسرة، ويشمل التعقيم تنظيف كل ما يمكن لمسه باليد، خاصة مع تأكيد العلماء أن فيروس كورونا يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح ما يستلزم تنظيف وتعقيم المنزل.

وتزامنًا مع تزايد حالات الإصابة بكورونا، استطلع "الخليج 365" آراء البعض ممن تعرضوا للإصابة العدوى داخل أسرتهم عن أفضل طريقة اتبعوها لتعقيم المنزل، ومن ثم عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، ومن تجاربهم استخلصنا الطرق التالية لتعقيم البيوت:

- الاتصال بالشركات المتخصصة في التعقيم.

- إغلاق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة تتراوح بين ثلاث وأربعة أيام مع تعرضها للشمس.

- غسل جميع المفروشات والسجاد وحتى الحوائط بالكلور المخفف، مع الحرص على أن تكون نسبة كلور خفيفة، فيمكن وضع كوب من الكلور مع 9 أكواب من المياه.

- يمكن استخداد بخاخ أو ما يسمى بـ"رشاش التعقيم"، بملئه بكمية من الكلور المخفف بنسبة 1:9 ورش الحوائط والمفروشات، على أن يتم بعدها وضع تلك المفروشات بالشمس إلى أن تجف.

- بالنسبة للوسائد يمكن رشها بالكحل ووضعها في الشمس لعدة أيام.

- يمكن شراء أقراص للتعقيم تباع بالصيدليات، وهي عبارة عن أقراص يتم إذابتها في الماء، ويتم وضع السائل في بخاخ ورشه على كل الأثاث والمفروشات.

- تركيز رش محلول التعقيم سواء الكحول أو الكلور المخفف على مقابض الأبواب وصنابير المياه، وكل شيء تصل إلي اليد باستمرار، وفي حالة مفاتيح الكهرباء تمسح بفوطة مبلله بمادة التعقيم.

- الحرص على تجديد الهواء في الغرف باستمرار.

- يمكن استخدام مياه الأكسجين، بتخفيفها بالماء، وهي تباع بمحلات المستلزمات الطبية.

- غسل ملابس الشخص المصاب بوضع كلور مخصص للألوان عليها، مع الحرص على أن توضع في الغسالة دون خلطها بملابس أشخاص آخرين.

- تنظيف الحمام بالكلور كاملًا.

- الانتباه للأحذيه فيفضل وضعها في مكان محدد بعد تنظيفها.

- الأشياء صعبة الغسل ترش بمحلول التعقيم، وتوضع في مكان بعيد وتترك لمدة أسبوع.

- الحرص على كي الملابس بعد غسلها، فسخونة المكوى تساعد على قتل أي فيروسات قد تكون ما زالت موجودة.

- حال كان المصاب هو من يقوم بعملية التعقيم لنفسه بعد تعافيه ينصح بأن يقوم بارتداء الكمامة، وغسل يديه قبل القيام بأي مهمة.