عاجل.. زوجة أحمد البكري لن تشارك في جنازته: 3 من أبناءه مصابين بكورونا

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن تعيشها أسرة المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، الذي توفي قبل اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في مستشفى العجوزة بالجيزة.

وقالت نيفين محمد، إحدى أقارب المستشار الراحل، إن عدوى فيروس كورونا، انتقلت بين أسرة المستشار الراحل، وهو يمنع زوجة البكري، من حضور مراسم تشييع جثمانه.

وأوضحت «نيفين» في تصريح لـ«هن»، أن حالة زوجة المستشار أحمد البكري صعبة، إذ أنها تعاني من ضعف في عضلة القلب، واشتباه في التهاب رئوي، وتكون بعض الجلطات: «مش عارفين يحضروا صلاة الجنازة».

وأشارت إلى أن المستشار أحمد البكري، لديه 4 أبناء، يعاني 3 منهم بفيروس كورونا: «بنته الدكتورة في جامعة عين شمس، برضو مصابة بالفيروس، وكانت هي اللي بتساعدهم وآخر حد بان عليه الأعراض.. ياسين ابنه الأعراض خفت عليه.. الوحيدة اللي نجت من كورونا هي بنته رئيس النيابة الإدارية».

ابنة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك تعلن وفاته

كتبت نانسي البكري ابنة المستشار أحمد البكري الرئيس الؤقت السابق لنادي الزمالك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمه الله، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

أحمد البكري يتولى رئاسة الزمالك 25 يوما

تولى المستشار أحمد البكري مهمة نادي الزمالك، بشكل مؤقت، بداية من 29 نوفمبر الماضي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، بعد إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وإحالته للتحقيقات على بعض الانتهاكات والاتهامات التي وجهت لهم مؤخرا، على خلفية النتائج التي أصدرتها لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.