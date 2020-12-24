أعلى مراحل الألم.. أسباب تعليق أصالة على صورة العريان مع نيكول سعفان (تحليل نفسي)

علاقات و مجتمع

«مو قادرة أتجاوزها، لأنه تفاصيلها بشعة جارحة، بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر»، جزء من كلمات عبرت بها الفنانة أصالة عن مشاعرها، خلال أول تعليق لها على الصورة التي جمعت طليقها المخرج طارق العريان والموديل نيكول سعفان، بعد جدل كبير حول علاقاتهما العاطفية.

نشر أصالة، صورة طليقها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وتعليقها الذي كشف صدمتها ومشاعر المرتبكة، يشير إلى دلالات نفسية مختلفة، تحللها الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

توضح «هالة» في حديثها لـ«هن»، أن المرأة حين تحب تنظر للرجل على أنه زوج عمرها، تشعر معه بالأمان، وتبني معه حياتها، ولا يمكنها الاستغناء عنه بسهولة، إذ أن الزوج بالنسبة للمرأة «كل حياتها»، زوجها وشقيقها ووالدها وصديقها، وهو ما يتمثل في حب أصالة لطارق العريان وقت زواجهما.

وتؤكد استشاري العلاقات الأسرية، أن المرأة حين تتعرض للخذلان من الزوج وارتباطه بامرأة أخرى، تشعر كأن عالمها تحطم، موضحة أنها «طول الوقت بتدور في فلكه وفي عالمه، وتنظر للرجل على أنه كل حياتها».

وتقول «هالة»، إن أصالة شعرت إن الأمان انتهى حين انفصلت عن زوجها، كما إنها استثمرت وقتها وشبابها معه: «هي ضيعت حياتها عليه.. كأنها كانت بتستثمر وقتها وحياتها معاه».

أصالة تجسد أغنية «فكروني»

وتضيف أن أصالة حين رأت الصورة التي جمعت بين طليقها مع فتاة أخرى، كانت بمثابة «طعنة لأنوثتها، كأنه فضل واحدة تانية عليها من غير ما يهتم بمشاعرها ومشاعر أم أولاده»، موضحة أن الصورة أعادت فتح جرح قديم بالنسبة لها، وأن حالتها تجسيد لأغنية «فكروني» للمطربة الراحلة أم كلثوم: «هي كأنها بتمثل كلمات أغنية أم كثلوم.. كلموني تاني عنك».

وعن نشر أصالة صورة طليقها على «إنستجرام»، قالت «هالة»، إن أصالة وصلت إلى مرحلة عالية من الآلم، دفعتها لنشر الصورة: «هي حبت تشارك الناس آلمها، وطبعًا فيه ناس هاجمهتها وفيه اللي تعاطف، والمؤكد أن أصالة لسه موجوعة، ويمكن جواها مشاعر تجاه طليقها».