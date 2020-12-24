كورونا يلغي 3 مظاهر تراثية في أفراح السودانيين: الاحتفالات كانت شهر كامل

علاقات و مجتمع

مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تغيرت الكثير من العادات والأنشطة الاجتماعية في مختلف البلدان حول العالم، خاصة التي تعتمد على التجمعات وتشهد زحاما وتدافع، ومن بينها العادات التراثية المرتبطة بالزواج في السودان.

وأدى إغلاق صالات الأفراح وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إلى تقلص المدة الزمنية لاحتفال السودانين بأفراحهم، إذ أصبحت تقتصر على يوم واحد أو اثنين، كحد أقصى، بعدما كانت تستمر لمدة أشهر طويلة، بحسب «سبوتينك».

وكانت النساء تتجمع لدى أقارب العروس في منزلها، لترديد الأغاني السودانية التراثية، وإعداد العطور الخاصة بالعروس، لكن في زمن كورونا، تبدلت الاحتفالات، وألغيت هذه التجهيزات الخاصة.

تعطير العروس كان يستغرق يومًا كاملًا، بالإضافة إلى دفع 500 دولار، لإعداد العطور، وتحمل تلك العادة اسم «الفال»، لكن كل ذلك تم إلغائه، نظرًا لانتشار وباء كورونا المستجد، وما فرضه من أعباء وأزمات اقتصادية.

وأجبر الوباء السودانيون، على إلغاء «الحنة» التي كانت تقام في منزل العروس وسط الأقارب والأصدقاء، بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتوقف السودانيون أيضًا عن أداء حفلات «الجرتق»، التي كانت ضمن طقوس ومراسم الزفاف، إذ يرتدي فيها العروسان ملابس تراثية، وكانت أيضًا من الحفلات التي يتجمع فيها الكثيرون.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، تجاوز 76 مليون مصاب، من بينهم 1.6 مليون حالة وفاة، خلال نحو عام تقريبا، منذ بداية ظهور الفيروس اللعين، في مدينة ووهان الصينية، نهاية ديسمبر الماضي.