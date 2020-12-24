محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن فتيامين B7 يعد بمثابة سر جمال الشعر والرموش والأظافر والحواجب.

وأوضحت البوابة الألمانية أن هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم فيتامين H أو "البيوتين" يعزز إنتاج مادة الكيراتين، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وزيادة كثافته، ومن ثم التمتع بشعر طويل ورموش كثيفة وأظافر قوية وحواجب ممتلئة.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B7 في الكبد واللبن ومنتجات الألبان والبيض والشوفان والمكسرات.

وتحتاج المرأة إلى فيتامين B7 بمعدل يتراوح بين 30 و60 ميكروجراما يوميا.

ولزيادة التأثير المرجو يمكن أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على هذا الفيتامين.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الفيتامين سر جمال شعرك ورموشك وأظافرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.