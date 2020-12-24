الأيلاينر الغرافيكي موضة رائجة... مثالي لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - يبرز بقوة هذا الموسم الأيلاينر الغرافيكي، فهو موضة مكياج رائجة جداً ولافتة. وعلى رغم جرأة رسمات العين الغرافيكية، إلا أنها تلاقي رواجاً كبيراً بين كثيرات من النساء، خصوصاً خلال السهرات والاحتفالات. فإذا كنت من صاحبات الطلة الجريئة وغير التقليدية، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من رسمات الأيلاينر الغرافيكي، التي تعد خياراً رائعاً لحفل نهاية العام، لتختاري من بينها ما يناسبك.

مكياج عيون غرافيكي ملون



أيلاينر غرافيكي باللون الأحمر

أيلاينر غرافيكي باللون الأحمر



بإمكانك اعتماد الأيلاينر الغرافيكي بطرق وألوان مختلفة في حفل نهاية العام، بما يتناسب مع شكل عينيك وألوان ملابسك. وعلى سبيل المثال، بإمكانك تجربة الأيلاينر الغرافيكي باللون الأحمر، الذي يمتد على الطرف الخارجي للجفن المتحرك بشكل مقوس ويتصل بخط خر ممتد على كامل خط الرموش العلوية. ولإطلالة أنثوية، استخدمي الرموش الاصطناعية واعتمدي الروج الأحمر.

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أيلاينر غرافيكي باللون الأصفر

أيلاينر غرافيكي باللون الأصفر



يعد الأصفر من أبرز ألوان المكياج الرائجة خلال هذا الشتاء، فإن كنت من محبات هذا اللون، بإمكانك اعتماد رسمة الأيلاينر الغرافيكي باللون الأصفر، الذي يمتد على كامل الجفن المتحرك بشكل مقوس وحتى مدمع العين، ويتصل بخط آخر ممتد من مدمع العين وعلى كامل خط الرموش العلوية. الى جانب خط أيلاينر باللون الأسود على طول خط الرمش العلوي. على أن تكون الماسكرا بارزة جداً على الرموش السفلية.

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أيلاينر غرافيكي مرصع

أيلاينر غرافيكي مرصع



أما إذا كنت ترغبين في طلة لافتة جداً في حفل نهاية العام، فلا تترددي في اعتماد رسمة الأيلاينر الغرافيكي المرصع، التي ترتكز على تطبيق ظل العين الفضي بشكل بارز جداً عل كامل الجفن العلوي، الثابت والمتحرك، وعند مدمع العين وعلى حدود العين الخارجية، بعدها، ضعي أحجار الراين الصغيرة على كامل الحدود الخارجية لظلال العيون الفضية.

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أيلاينر غرافيكي باللون الأسود والفضي

أيلاينر غرافيكي باللون الأسود والفضي



ومن بين رسمات الأيلاينر الغرافيكية الجريئة والمميزة، هي رسمة الأيلاينر الغرافيكي باللون الأسود والفضي، والتي تمتد علىى كامل خط الرموش العلوي حتى خارج العين، الى جانب خط آخر يمتد على الجفن المتحرك، على أن يبدأ رفيعاً من الجهة الداخلية للعين وينتهي عريضاً عند حدود العين الخارجية. ولإضفاء لمسة فخمة وجذابة على مكياج عيونك، ضعي ثلاث حبات شواروفسكي بأحجام مختلفة على خط الأيلاينر العلوي.