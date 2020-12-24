الشينيون أبرز تسريحات شعر شتاء 2021... اعتمديها بطرق مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - تعد الشينيون، أو تسريحة الكعكة، إحدى أفضل تسريحات الشعر، سواء كنت ذاهبة الى العمل أو الى حضور إحدى المناسبات... فهي تمنحك إطلالة أنيقة في الأوقات كافة. وتأتي كلمة chignon من العبارة الفرنسية chignon du cou، والتي تُترجم "مؤخرة العنق". وتأخذ الشينيون في شتاء 2021، حيزاً كبيراً ضمن موضة تسريحات الشعر، ولذلك نعرفك الى طرق اعتمادها بأساليب عصرية متعددة.



تسريحة الشينيون الفوضوية

تسريحة الشينيون الفوضوية



إنها تسريحة عصرية تناسب النساء في مختلف الأعمار، كما بالإمكان اعتمادها في الأوقات كافة. وهي تلائم النساء والفتيات ذوات الشعر الخفيف. اعتمديها مع الفرق النصفي والخصلات الفوضوية المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشينيون المضفرة

تسريحة الشينيون المضفرة



هذه التسريحة تشبه كثيراً تسريحة الشينيون الكلاسيكية، مع فارق واحد، وهو الضفيرة التي تلتف حول الكعكة عند مستوى العنق. إنها تسريحة أنيقة جداً وتمنح المرأة مظهراً رسمياً متألقاً. اعتمديها مع الغرة المسحوبة الى الوراء.

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تسريحة الشينيون الويفي الفضفاضة

تسريحة الشينيون الويفي الفضفاضة



تعد تسريحة الشينيون الويفي الفضفاضة أحد أفضل الخيارات خلال المناسبات، حيث توفر للمرأة إطلالة حيوية جذابة. وترتكز هذه التسريحة على الشعر الويفي المسحوب الى الخلف بأسلوب الكعكة المنخفضة، الى جانب الخصلات المنسدلة بشكل عفوي من الأمام والخلف.

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تسريحة الماكرو شينيون

تسريحة الماكرو شينيون



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فإن الشينيون التي تعتمد على الكعكة المنخفضة الضخمة الملفوفة عند مستوى الرقبة، خياراً رائعاً لك، فهي تسريحة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. ولإضفاء لمسة حيوية على تسريحتك، اتركي بعض الخصلات الأمامية منسدلة على جانب الوجه.

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تسريحة الشينيون المثبتة بالشرائط

تسريحة الشينيون المثبتة بالشرائط



قومي بتعزيز أناقة تسريحة الشينيون وإضفاء لمسة مميزة عليها عند اعتمادها، من خلال دمج الشرائط باللون الذي ترغبين فيه، في داخلها. وببساطة ادمجي الشرائط مع شعرك قبل لف الشعر على شكل كعكة معقودة.

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تسريحة الشينيون مع البوندانا

تسريحة الشينيون مع البوندانا



إذا كنت تعانين من الشعر المتطاير، أو تمتلكين غرة قصيرة، وترغبين في تسريحة مريحة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشينيون المنخفضة وتثبيت الغرة ببوندانا ناعم باللون الذي ترغبين فيه، فهو يريحك من الخصلات المتطايرة، ويوفر لك مظهراً متألقاً.

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