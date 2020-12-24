أول تعليق من أصالة على صورة طارق العريان ونيكول سعفان: تفاصيلها البشعة قتلتني

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة أصالة، على الصورة التي جمعت بين طليقها المخرج طارق العريان، والموديل السورية نيكول سعفان، في أول ظهور علني جمع بينهما، بعد تردد شائعات حول علاقاتهما العاطفية.

ونشرت أصالة، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة حفل الكريسماس الذي جمع طارق العريان ونيكول سعفان، معلقة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وتابعت المطربة السورية: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

كانت المطربة السورية أصالة، أعلنت في منتصف يناير الماضي، انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر 14 عامًا، أنجبا خلاله طفليها، إذ كتبت على «إنستجرام» بعد 4 أشهر من أحاديث غامضة عن توتر علاقتهما: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي».

وأضافت أصالة: «أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف».

وأكملت: «ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».