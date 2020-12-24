ندى بسيوني تثير الجدل بصورة.. «دا عريسك؟»

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بخالها، لكنها أثارت التساؤل بين متابعيها.

ورغم ما كتبته «ندى» على الصورة التي تجمعها بخالها، وهو يقبلها: «ده خالي نعمان على فكرة»، وكانت الصورة من فرح ابنتها الذي أقيم قبل فترة قليلة.

تفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «أنا افتكرته عريس» لتعلق الفنانة ندى بسيوني ضاحكة، وفي تعليقات أخرى: «ربنا يخليهولك دا مرتبط دا ولا إيه ظروفه» «أظاهر أن العيلة كلها كدا» «كأنك أنتي العروسة بجد».

حفل زفاف ابنة ندى بسيوني

وكانت الفنانة ندى بسيوني احتفلت، الشهر الماضي، بزفاف ابنتها الوحيدة مايا، التي أنجبتها من طليقها الفنان الراحل سناء شافع، الذي توفى قبل نحو 3 أشهر.

وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى، وتميزت «مايا» بفستان الزفاف الأبيض، المطرز باللؤلؤ، كما أنه جاء شفافا من منطقة البطن، ومنفوشا من الأسفل.

كما تميزت الفنانة ندى بسيوني، بفستان أبيض طويل مفتوح من منطقة الصدر، مع وضع الإكسسوارات المناسبة وترك شعرها منسدلًا.

و«مايا» هي الابنة الوحيدة للفنانة ندى بسيوني، من طليقها الفنان الراحل سناء شافع، كما أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية، وتعمل فنانة تشكيلية، وعرضت لوحاتها في المعارض المصرية والدولية.

آخر أعمال ندى بسيوني

وكانت الفنانة ندى بسيوني شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «لما كنا صغيرين»، وكان من بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ جسدت شخصية والدتها.

ومسلسل لما كنا صغيرين، من بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ‏وهاني عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي.