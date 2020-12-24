بأغنية «المصاصة».. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فريدة: يا رب أشوفك عروسة

علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة مي كساب، بعيد ميلاد ابنتها فريدة الرابع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال أغنية تجمع بينها وبين وزوجها مغني المهرجانات أوكا.

ونشرت مي، مقطع فيديو غنائي بصوت الثلاثي، مدعوما برسوم متحركة تحكي قصة الأغنية التي تدور حول البحث عن «مصاصة» ضائعة، في مدة لم تتجاوز دقيقة واحدة.

وكتبت مي كساب رسالة لابنتها احتفالًا بعيد ميلادها، قائلةً: «فريدة..زي النهارده من أربع سنين، ربنا رزقني بأحلي هدية فريدة، كل سنة وإنتي حبيبة الكل، عقبال ما أشوفك عروسة يا قلب ماما».

لاقت أغنية مي كساب وزوجها أوكا لابنتهما استحسان المتابعين، إذ تفاعل عددا كبيرا منهم معها، وحصدت آلاف المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، كان من أبرزها: «كل سنة وهي وأنتوا طيبين، وربنا يحفظكم ويفرحك بيها هي وإخواتها»، «الأغنية جميلة أوي»، «ربنا يخليهالك وتشوفيها أجمل عروسة»، «صوتها حلو أوي يا مي»، «ربنا يخليكوا لبعض يا أحلى عيلة»، «الأغنية دي لذيذة أوي».

قصة زواج مي كساب وأوكا

تعرف الثنائي وتقربا خلال فيلم «8%»، لكن زادت علاقتهما وصداقتهما بعد وفاة والدة مي بأسبوع واحد، حين اضطرت للنزول لتصوير الفيلم، رغم سوء حالتها النفسية.

وفاجأ مي كساب وأوكا الجميع داخل الوسط الفني وخارجه، بزواجهم رسميًا في عام 2015، ومن وقتها لا تترك الفنان، فرصة إلا وتعبّر عن تقديرها وحبها له بعبارة «نورلي حياتي».

مي كساب، مغنية وممثلة، ولدت في طنطا، وكانت المشجع الأول لها والداعم في بناء خطواتها الأولى والدها، وقد درست الموسيقى في الكلية الموسيقية، وأحب الأساتذة صوتها وساعدوها على بناء خطواتها في عالم الفن، حصلت على البطولة المطلقة في مسلسل تامر وشوقية، الأمر الذي فتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والبطولات السينمائية.