مي كساب ترد على منتقدي زيادة وزنها: أنا أم لـ3 أطفال وبرضع

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة مي كساب على الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة حول زيادة وزنها، خاصة بعدما وضعت ابنها الصغير قبل أشهر عدة.

ودونت «مي» عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا ولا اتعرضت للتنمر ولا أي حاجه شكرًا يا جماعة على تعاطفكم معايا بس أنا والله أم وخلفت 3 أولاد ورا بعض وبارضع وجمهوري أخد عليه كده طول الوقت بأتخن وأخس والكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعة جسمي وعاجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله».

وتفاعل معها متابعوها في الرد عليها بالعديد من التعليقات الإيجابية: «أنتي قمر في كل حالاتك» «ربنا يخليك لأولادك ويسعدكم في حياتك أنت وزوجك» «والله أنتي جميلة وقلبك أبيض وعسل في كل شىء».

وكانت «مي» نشرت صور لها من كواليس مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، وظهرت بوزن زائد عن المعتاد، الأمر الذي أثار الجدل وعرضها للانتقادات من بعض متابعيها ونصائح لمحاولة التخلص من الوزن.

آخر أعمال مي كساب

الفنانة مي كساب كانت طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «اسمالله»، جسدت من خلالها شخصية كرتونية برفقة 3 أطفال، وهو ما يشير إلى أبنائها الثلاثة من زوجها المطرب الشعبي أوكا.

وأغنية «اسمالله» من كلمات الشاعر حسن عطية ومن ألحان مي كساب وتوزيع الموزع أسامة طارق.

احتفال مي كساب بعيد ميلاد زوجها

واحتفلت الفنانة مي كساب، بعيد زوجها أوكا، في بداية الشهر الجاري، ونشرت له مجموعة من صورهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

ووجهت لزوجها رسالة رومانسية قائلة: «مع بداية عامي الجديد شكرًا على كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين شكرًا جوزي وابني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال».