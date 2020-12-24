يعد طبق الشوربة، واحدا من أهم الأطباق الجانبية، والتي تُفضل ربات المنازل إعداده على طاولة الطعام الرئيسية.

وتحاول ربات المنازل، التنوع عادًة في اختيار نكهات الشوربة، مثل العدس، المشروم، الخضروات والكوسة وغيرها.

وإليكِ اليوم، طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة، بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات شوربة الكوسة بالكريمة

كيلو كوسة مقطعة

3 أكواب مرق دجاج

كوب ماء

3/4 كوب كريمة طبخ سائلة

كوب حليب

شرائح بصل مفرومة ناعمًا

فصين ثوم مهروس

كرات

كرفس

ملعقة كبيرة زبدة

ملح - فلفل

طريقة عمل شوربة كوسة بالكريمة

على نار متوسطة، شوحي البصل والثوم والكرات والكرفس في الزبدة.

اغمري الكوسة فس الدقيق، ثم ضيفيها في الخليط السابق.

شوحي الكوسة جيدا ثم ضيفي المرقة واتركيها حتى الغليان

ضيفي الماء والكريمة ثم تتبل بالملح والفلفل، حتى تنضج