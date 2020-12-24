احذر.. المسكنات والمضادات الحيوية تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

صحة

الحديث عن فيروس كورونا المتفشي، عاد وبقوة يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، فبين اللحظة والأخرى، نظل نترقب بيانات وزارة الصحة، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، لمتابعة مؤشرات الإصابات، والمتعافين، بل والبحث حول الأعراض المتجددة بين اللحظة والثانية، وأسبابه وتوابعه.

ويعد أحد أهم مخاطر الفيروس، تشابه بعض الأعراض مع أعراض فيروسات البرد، والحمى، ما يدفع البعض في الإفراط بتناول المسكنات والمضادات الحيوية، لتخفيف الآلم.

استشاري مناعة يحذر من المسكنات

من جانبه، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة من الإفراط في تناول المسكنات لتخفيف الآلم، قائلًا خلال حديثه لـ «هن»: «بتضعف المناعة جدًا وبتكون الأكثر عُرضة للإصابة»، مضيفا «الأفضل التحليل واتباع برتوكول العلاج».

المسكنات والأدوية خافضة الحرارة تزيد من الإصابة بفيروس كورونا

أما عن محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد القلب والأمراض المعدية، فقد أكد أن جميع الأدوية التي تُقلل أجهزة المناعة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ونشاطه في الجسم، وأبرزها الأدوية خافضة الحرارة والمُسكنات والمضادات الحيوية المُسكنة، والتي تؤثر على الجهاز المناعي التي يصرفها طبيب الأمراض المناعية.

وأوضح «عز العرب» خلال حديثه لـ «هُن»، إلى أن دواء الباراسيتامول يعد الأمن من بين تلك الأدوية.