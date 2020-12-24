طريقة عمل صينية دجاج بالشعرية

تعتبر صينية الدجاج بالشعرية، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، فحينما تمتزج مكوناتها مع بعضها البعض وتوضع داخل الفرن فهي تعطي مذاقًا جميلًا، يقع في غرامه الكبير والصغير.

وإليك طريقة عمل صينية الدجاج بالشعرية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

مقادير صينية دجاج بالشعرية

أوراك دجاج مقسمة نصفين

شعرية محمرة

بصل مفروم

ثوم مفروم

زبدة

بهارات

كرات

كرفس

مرقة

لوز محمر

زبيب

طريقة تحضير صينية دجاج بالشعرية

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف أوراك الدجاج.

- تضاف البهارات مع عصرة ليمون، ثم تضاف المكونات المتبقية عدا المكسرات.

- تترك على نار هادئة حتى يتغير لونها.

- توضع في قالب بايركس، وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

- تقدم مع الشعرية وتزين بالمكسرات المحمصة.

الشعرية

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف الشعرية المحمرة ويقلب الخليط، ثم يضاف القليل من الماء.

- تخلط المرقة مع الزبدة وتضاف إلى الشعرية.

- تترك على النار مع التقليب من حين لآخر حتى تتشرب جميع السوائل.