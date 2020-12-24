لقبت بأم كلثوم لبنان وأنهت الغيرة مسيرتها.. لقطات من حياة نور الهدى

علاقات و مجتمع

استطاعت بفضل موهبتها الفريدة منافسة مطربات عصرها، قدمها يوسف بك وهبي، للساحة الفنية بعدما آمن بها، لتقدم أولى بداياتها معه من خلال فيلمي «جوهرة» عام 1943، و«برلنتي» عام 1944، حينما أُتيحت لها الفرصة بالسفر لمصر بعد مقابلتها له في بلاد الشام، هي الفنانة نور الهدى.

ويتزامن اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة نور الهدى، ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية.

- ألكسندرا نقولا بدران، هو الاسم الذي ولدت به نور الهدى، قبل أن تقوم بتغيير اسمها فنيًا، ولدت في 24 ديسمبر عام 1924.

- ولدت في مرسين بتركيا، قدم والدها الكثير وساهم في نجاحها، فقد اكتشفت صوتها الجميل.

- ممثلة ومغنية لبنانية، تميزت بغناء الموشحات.

- تأثرت بالطقوس الدينية المعتمدة على النغم الموسيقي، ظهر تميزها وموهبتها الفنية خلال الحفلات المدرسية التي كانت تشترك بها.

- استطاعت بصوتها منافسة مطربات عصرها في ذلك الحين، وهو ما كان سببًا في تكوين عداوات بين الكثيرين، وبخاصة كوكب الشرق أم كلثوم.

-أطلق عليها في طفولتها اسم أم كلثوم لبنان.

- عملت مع عدد كبير من الفنانين مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي.

- تعرفت على الملك فاروق وعلى النحاس باشا، وغنت للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية بالقاهرة.

- تعرضت لأزمة كبيرة في مصر بسبب غيرة بعض الفنانات، كالفنانة ليلى مراد ورجاء عبده.

- انتشرت أقاويل عن تحريض أم كلثوم البعض ضدها ما جعل إدارة الشؤون العامة بعدم تجديد إقامتها.

- قامت مصلحة الضرائب بمنعها من تقديم أي حفلات في القاهرة والاكتفاء بغنائها في الأفلام فقط.

- وفي الخمسينيات اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها، ولكنها كانت حريصة على حضور اللقاءات الخاصة معها.

- توفيت نور الهدي في يوليو 1998