كتب: هن - 02:34 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020

العدس مشروب الشتاء الرسمي، تتعدد فوائد وقيمه الغذائية العالية، وتداول مؤخرًا، عدد من نشطاء إحدى المجموعات الخاصة بالتغذية على موقع موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فوائد عمل خبز العدس، وكيفية إعداده داخل المنزل، فهو من الآكلات سهلة التحضير. مقادير عمل عيش العدس 3 أكواب عدس أصفر 3 أكواب مياه ملح حسب الرغبة. طريقة عمل عيش العدس يُنقع العدس ليلة كاملة يُضرب في الخلاط بعد النقع مع كمية المياه يوضع في طاسة ساخنة - تقليبه من جنب لآخر لمدة دقيقة واحدة

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