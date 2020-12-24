طبيب بالقصر العيني: الأطفال يحملون فيروس كورونا بدون أعراض

صحة

الحديث عن الموجة الثانية، من فيروس كورونا المتفشي، أصبح خطرًا خطر يدق الأبواب، وينشر الرعب حول المرحلة الثانية من الفيروس ونتائجها ومخاطرها.

وعلى الرغم من ذهاب بعض الأبحاث خلال الموجة الأولى، إلى أن الأطفال هم الفئة الأقل عُرضة للإصابة بغيروس كورونا، إلا أن الوضع بات مختلفًا تمامًا هذه المرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إن السلالة الجديدة ستصيب الأطفال مثل الكبار، وأن تزايد الحالات بالتبعية ستزيد معها إصابات الأطفال.

وعن أعراض الإصابة لدى الأطفال، قال «البليدي» خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «مساء DMC»: «للأسف ملوش عرض معين ممكن يبقى تعب من غير سخونية أو حمى، وممكن يكون عندهم حمى أو احتقان من غير إرهاق أو سعال».

واستطرد: «الأطفال بشكل كبير بيكونوا حاملين للفيروس بدون أعراض، وبنكتشف إصابتهم من المخالطين».

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، وذلك بهدف الإعلان عن المستشفيات، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، على رأسها الخط الساخن «105»، و«15335» وتطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى رقم الواتساب «01553105105».